El narco 'el Chapo' Guzmán pide ser extraditado a México desde EEUU y alega una condena injusta por falta de pruebas

El Chapo escoltado por soldados en Ciudad de México en 2016 Tomas Bravo Reuters

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Las claves Generado con IA Joaquín 'el Chapo' Guzmán ha solicitado a un tribunal de Nueva York su extradición a México, alegando una condena injusta por falta de pruebas. El exlíder del Cártel de Sinaloa afirma que su sentencia a cadena perpetua más 30 años en EE.UU. se basó en pruebas inexactas y pide una revisión de su caso. Guzmán ha solicitado acceder a los documentos de su expediente judicial para demostrar errores en el proceso y reclama un nuevo juicio o la aceptación de su apelación. En 2019, 'el Chapo' fue declarado culpable de diez delitos de narcotráfico, liderazgo criminal, tráfico de drogas, uso de armas y blanqueo de dinero por un jurado estadounidense.

Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, ha vuelto a pedir a un tribunal federal de Nueva York su extradición a México, tras ser declarado culpable en 2019 a cadena perpetua más 30 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico en esa misma corte.

El pasado 23 de abril, Guzmán, antiguo líder del Cártel de Sinaloa, detalló en una carta escrita a mano en inglés y publicada este lunes por el tribunal del Distrito Este de Nueva York que está "luchando por una extradición a México".

"Solicito ante los tribunales de distrito que se respeten mis derechos a solicitar mi extradición y pedir modificaciones respecto a la violación de mi sentencia, en aras de la equidad en la legislación federal", escribió.

En otra carta datada este lunes, también redactada a mano y en inglés, Guzmán pidió a la corte los documentos presentados por el Gobierno de EEUU en su caso, ya que, según él: "no demostraron la justificación de mi cruel castigo en los tribunales de distrito de Brooklyn".

Del mismo modo, solicitó su expediente judicial "para comprobar cómo el jurado llegó a una decisión errónea que vulneró el proceso de deliberación del tribunal".

"El veredicto de mi juicio no fue justo con mi política exterior, ya que no se me dio la oportunidad de desestimar mi caso al no presentarse pruebas contundentes para mi puesta en libertad", subrayó.

Además, recalcó que lleva más de tres años "luchando" para que la corte acepte un recurso de apelación y se celebre un nuevo juicio en su caso.

En 2019, el Chapo fue declarado culpable por un jurado popular de diez delitos de narcotráfico en un proceso que duró casi cuatro meses y que pasó a la historia como el mayor juicio por narcotráfico llevado a cabo en EE.UU.

En concreto, el jurado consideró culpable al narcotraficante de los delitos de liderazgo y mantenimiento de una empresa criminal continuada, tráfico internacional de drogas, uso de armas de fuego y blanqueo de dinero procedente de la venta de narcóticos.

En otra carta publicada el 17 de abril, Guzmán, que permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado, ya pidió al tribunal "una cláusula de extradición" para regresar a México, y acusó al juez del caso, Brian Cogan, "de abusar de la política judicial" y basarse en pruebas "inexactas".