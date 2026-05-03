Un comité del Congreso apoya que EEUU medie "entre Marruecos y España sobre el futuro de Ceuta y Melilla"

El congresista Mario Díaz-Balart respalda la postura marroquí sobre Ceuta y Melilla, mientras la diplomacia española y marroquí mantiene silencio sobre el tema.

El Congreso estadounidense destaca las históricas relaciones entre EEUU y Marruecos y contempla destinar al menos 20 millones de dólares a Marruecos en programas de seguridad y financiación militar.

El comité sugiere que ambas ciudades están en territorio marroquí y solicita la intervención diplomática del Secretario de Estado Marco Rubio.

Un comité de la Cámara de Representantes de EEUU ha cuestionado la españolidad de Ceuta y Melilla y propone mediar entre España y Marruecos sobre su futuro.

Un comité de la Cámara de Representantes de EEUU ha cuestionado por primera vez la españolidad de Ceuta y Melilla al señalar en un documento que ambas están ubicadas en territorio marroquí.

A partir de esa consideración, este órgano de la cámara baja del Congreso estadounidense ha solicitado la intervención del Secretario de Estado, Marco Rubio, para alcanzar un compromiso diplomático entre España y Marruecos sobre el futuro de estas ciudades autónomas, según ha informado El Confidencial.

Asimismo, en este texto, elaborado por el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, se destaca el inicio de las relaciones diplomáticas entre EEUU y Marruecos en 1786 a raíz de su alianza histórica y plantea poner a disposición del territorio marroquí "no menos de 20 millones de dólares en el marco del Programa de Inversión en Seguridad Nacional" para el 2027 y lo mismo en el Programa de Financiación Militar para el Extranjero.

La posición tomada por esta organización coincide con la de Mario Díaz-Balart, congresista del Partido Republicano, quien ha señalado que Ceuta y Melilla no pertenecen al territorio geográfico español, sino al marroquí.

En una entrevista a EL ESPAÑOL, el también sobrino de Fidel Castro ha indicado que ambas ciudades autónomas están situadas en el territorio de Marruecos. "Ese tipo de cosas se establecen, se negocian y se discuten entre amigos y aliados", añadió.

Estas afirmaciones coinciden con otras piezas publicadas por distintos polemistas tanto estadounidenses como marroquíes. En cambio, desde la diplomacia española y marroquí han decidido mantenerse en silencio.

Para Díaz-Balart estas ciudades autónomas son consideradas un "punto débil" para España y reitera que pertenecen al país alauita. Con esta declaración se incide una vez más en las buenas relaciones diplomáticas que presentan Estados Unidos y Marruecos.

Estas se fortalecieron a raíz de los conocidos como Acuerdos de Abraham, unos tratados bilaterales mediados por el país estadounidense en el año 2020, donde, además de normalizarse sus vínculos diplomáticos, comerciales y de seguridad con el país del noroeste de África, se establecieron con Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Sudán.

Una cuestión compleja

Aunque desde EEUU se ha puesto en duda, desde hace relativamente poco, la españolidad de estas dos áreas geográficas, esta es una cuestión compleja que se lleva debatiendo desde hace años.

Pero, a pesar de las reclamaciones, desde el Gobierno de España inciden en que no hay presente ninguna base legal para transferir la soberanía a Marruecos, sosteniéndose en la base de que la presencia española en Ceuta y Melilla es mucho más antigua.