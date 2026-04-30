Poner su efigie en un pasaporte, el último exceso de Trump: será el primer presidente que disfrute de este honor en vida

Trump ha impulsado otros cambios simbólicos, como rebautizar el Centro Kennedy y anunciar grandes proyectos arquitectónicos, buscando dejar un legado visible y polémico en la historia de EE.UU.

La decisión ha sido calificada de "estrafalaria" por expertos y ha suscitado comparaciones con prácticas de regímenes personalistas, provocando reacciones negativas de la oposición y analistas.

El gobierno también planea incorporar la firma de Trump en los billetes de dólar y acuñar monedas de oro con su efigie, generando críticas por el uso de documentos oficiales para su promoción personal.

Donald Trump será el primer presidente de EE.UU. cuya imagen y firma aparecerán en una edición limitada del pasaporte, con motivo del 250 aniversario del país.

El Departamento de Estado de EEUU reveló este martes los planes para emitir una versión del pasaporte con la imagen y la firma del presidente Donald Trump. Será una edición limitada para conmemorar el 250 aniversario de la fundación de la Unión.

No es el único documento que reflejará algún rasgo de Trump. El Departamento del Tesoro anunció en marzo que los próximos billetes de dólar incorporarán su firma. También se acuñarán monedas de oro con su efigie.

Será el primer presidente cuyo rostro aparecerá impreso en el pasaporte. Ni siquiera la imagen de Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, el régimen más personalista de la tierra, se muestra en ese documento.

Sus detractores plantean la posibilidad de optar por la versión original en caso de no querer recibir la nueva. Alertan de que los votantes, a quienes Trump quiere obligar por ley a identificarse con un documento nacional ante las urnas, pueden terminar mostrando las páginas ilustradas con la efigie de su presidente como requisito para votar.

Eduard Kolla, profesor de la Universidad de Georgetown y experto en historia de documentos públicos, confirmó en The Bulwark que no se conoce ningún caso en que la imagen de un mandatario aparezca impresa en el pasaporte. Calificó la decisión de "estrafalaria".

La web conservadora subtitula la noticia como "Otro activo del Estado en el que el presidente ha estampado su rostro, siguiendo una tendencia ya característica de su mandato".

Varios analistas y comentaristas señalan que poner el retrato del presidente en un documento que debe ser neutral lo convierte en un objeto de propaganda personal. Es algo inusual en EEUU y más propio de regímenes personalistas. Los medios críticos con la noticia destacan el uso de recursos públicos para "ensalzar la vanidad de un personaje".

Los demócratas del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso escribieron en X que el Gobierno "debería esforzarse más en terminar la guerra de Irán y menos en desperdiciar el dinero de los contribuyentes para alimentar la vanidad de Trump".

Rick Wilson, analista republicano, declaró: "Es indignante que Donald Trump esté poniendo la cara de la persona que más le importa en los nuevos pasaportes".

En tono jocoso, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, anunció este miércoles que el próximo verano se emitirá una edición especial del permiso de conducir que incluirá "una imagen mía, muy guapo. Muchos dicen que es el mejor carnet que se ha hecho en la historia del mundo".

IN HONOR OF CALIFORNIA’S 175TH ANNIVERSARY, WE WILL BE ROLLING OUT A VERY SPECIAL DRIVER’S LICENSE FOR EVERY CALIFORNIAN THIS SUMMER! IT WILL FEATURE A HANDSOME, HIGH-QUALITY PHOTO OF ME, GAVIN C. NEWSOM. MANY PEOPLE ARE SAYING IT’S THE BEST LICENSE EVER MADE IN THE HISTORY OF… pic.twitter.com/svCAc9oNkw — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) April 29, 2026

Pero la crítica más profunda es sobre la operación de branding sin precedentes en la que la imagen del mandatario usurpa la propia identidad del Estado. Recuerda a la declaración de Luis XIV, el Rey Sol, ante el Parlamento de París en 1655: "El Estado soy yo".

Culto a la personalidad

La preocupación del presidente por su imagen pública se remonta a los tiempos en los que ejercía de empresario de la construcción en Nueva York. Todo empezó con la Torre Trump, un rascacielos de 58 plantas erigido en 1983 en la Quinta Avenida. Siguieron hoteles Trump, casinos Trump, campos de golf, Vodka o agua mineral con el nombre familiar.

Durante su primer mandato al frente de la Casa Blanca, moderó la tendencia a ponerle nombre a todas las cosas. Se limitó a intentar rebautizar sin éxito algunos edificios federales y monumentos.

Ha sido en este segundo mandato, presumiblemente el último, cuando se ha desatado el frenesí por dejar una huella indeleble en la historia de la Unión. El primer movimiento y, hasta ahora, el más polémico fue rebautizar el Centro Kennedy para las Artes Escénicas en Centro Trump-Kennedy.

En diciembre de 2025, tras destituir a los miembros del patronato gestor nombrados por el presidente Joe Biden, la nueva junta decidió el cambio de nombre. Se presentó como un reconocimiento al “increíble trabajo” de Trump para “salvar” el edificio.

Tras el cambio de nombre, hubo una cascada de reacciones en contra: boicot de actuaciones, renuncias y boicots. Ante la caída de ventas y la acumulación de cancelaciones, el inquilino de la Casa Blanca anunció el cierre temporal durante dos años para proceder a las obras de remodelación del edificio.

En aquellas fechas, el prestigioso Instituto para la Paz de EEUU, dependiente del Congreso, se convirtió en el Instituto para la Paz Donald J. Trump. El cambio se basó en el éxito del presidente que consiguió "poner fin a ocho guerras".

Trump no solo cedió su nombre a edificios e instituciones: la Tarjeta Dorada Trump es un visado especial que otorga la residencia a los extranjeros que inviertan 1 millón de dólares en el país. Otros programas públicos son las Cuentas Trump, planes federales de ahorro para niños, o TrumpRx.gov, una web oficial de venta directa de medicamentos a precios reducidos.

Redecorar el paisaje de las ciudades

Los biógrafos del presidente reconocen que se encuentra en su salsa cuando se trata de proyectos de construcción. Por eso su enfoque a dejar un legado de mármol y granito que pasará a la historia.

En los últimos meses, anunció la futura biblioteca presidencial en Miami. Será un rascacielos de cristal y acero de más de 50 pisos que dominará el skyline de la ciudad.

También anunció la construcción de un arco de triunfo de más de 75 metros de altura en Washington. El monumento doblará al dedicado a Lincoln, un símbolo de la ciudad y de la nación. Trump declaró que quiere que sea el más alto del mundo.

Pero la acción más controvertida, sin duda, es la construcción de un inmenso salón de baile en el Ala Este de la Casa Blanca. Su presupuesto supera los 400 millones de dólares. Un juez federal paralizó los trabajos tras la denuncia del Fondo Nacional para la Preservación Histórica.

El atentado fallido del pasado sábado, sirvió para presionar al juez: "Lo ocurrido anoche es exactamente la razón por la que nuestro gran Ejército, el Servicio Secreto, las fuerzas del orden y, por diferentes motivos, cada presidente de los últimos 150 años, han exigido que se construya un salón de actos grande, firme y seguro", declaró Trump en Truth Social.

Lo habitual es que aeropuertos, edificios federales, escuelas o autopistas se rebauticen en honor a grandes figuras históricas. George Washington, Abraham Lincoln o Thomas Jefferson encabezan la lista.

Roosevelt, Kennedy, Reagan o Bush también han aportado sus nombres a instituciones o monumentos. Siempre, después de concluir sus mandatos.