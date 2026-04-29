La imagen de Trump aparecerá en una edición limitada de pasaportes por los 250 años de la independencia de EEUU

Imagen publicada por el Departamento de Estado donde se ve una representación de un pasaporte estadounidense con la imagen y la firma de Trump. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El Departamento de Estado de EEUU lanzará una edición limitada de pasaportes para conmemorar los 250 años de la independencia del país. La imagen y firma de Donald Trump aparecerán en estos pasaportes, junto a la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense. Los nuevos pasaportes estarán disponibles en la Agencia de Pasaportes de Washington para quienes soliciten uno nuevo, según Fox News. La firma de Trump también estará presente en futuros billetes de dólar y en una moneda conmemorativa aprobada por un comité federal de arte.

El Departamento de Estado de EEUU prepara nuevos diseños de pasaportes para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, con una edición limitada que incluirá la imagen del presidente, Donald Trump, informó la cadena Fox News este martes.

Según maquetas obtenidas por el medio, el rostro de Trump aparece enmarcado por la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense en la portada interior del pasaporte, junto con su firma en color dorado, mientras otra página muestra a los 'padres fundadores' de EEUU firmando ese documento.

El lanzamiento está previsto para este verano como parte de la campaña para celebrar el 250 aniversario de la independencia del país norteamericano.

Los pasaportes estarán disponibles en la Agencia de Pasaportes de Washington para cualquier ciudadano estadounidense que solicite uno nuevo, sujeto a disponibilidad, según Fox News.

Los documentos tendrán "un diseño especial para conmemorar esta ocasión histórica", señaló a la cadena estadounidense el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

La contraportada de estos pasaportes llevará una bandera de Estados Unidos con el número 20 centrado entre las 13 estrellas que figuraban en la versión de 1777, y aunque incorporan nuevas ilustraciones, los documentos mantendrán "las mismas características de seguridad", según asegura la mencionada fuente.

En la misma línea, el Departamento del Tesoro informó en marzo de que la firma de Trump también se incluirá en futuros billetes de dólar. Será la primera vez que la marca de un presidente en ejercicio aparece en ellos.

De acuerdo con el Tesoro, la medida busca reconocer los "logros económicos" del mandatario y los billetes con su firma serán puestos en circulación antes del 4 de julio.

El 19 de marzo, un comité federal de arte aprobó un diseño de una moneda con la figura de Trump apoyando sus puños sobre un escritorio, basada en una fotografía tomada por su equipo en 2025 y que se exhibe en la Galería Nacional de Retratos de Washington.

Pero la imagen de Trump no solo se extiende a billetes y pasaportes, sino que ahora llega a muchos rincones de Washington, donde enormes fotografías del presidente cubren las fachadas de varios edificios en la capital.