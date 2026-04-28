La Administración Trump logra que se impute al exdirector del FBI James Comey por un post "amenazante" contra Trump

El exdirector del FBI James Comey y el post de Instagram por el que ha sido imputado.

Las claves

Las claves Generado con IA Un gran jurado ha imputado por segunda vez al exdirector del FBI James Comey, esta vez por un post de Instagram considerado "amenazante" contra Donald Trump. La publicación de Comey mostraba conchas formando el número "8647", lo que seguidores de Trump interpretaron como un mensaje dirigido al presidente número 47; el número 86 puede significar "eliminar" en jerga. Comey ya había advertido que Trump intentaría procesarlo de nuevo tras haber ganado una apelación para desestimar un primer caso del Departamento de Justicia en su contra. El despido de Comey por parte de Trump en 2017 fue polémico, ya que en ese momento lideraba la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha conseguido que un gran jurado impute por segunda vez al exdirector del FBI James Comey, esta vez por un post de Instagram que fue criticado por los aliados del presidente Donald Trump, según informan medios este martes.

Aún no se conocen los cargos específicos presentados por la Administración Trump contra Comey, que ya ganó una apelación para desestimar un primer caso del Departamento de Justicia en su contra, pero se cree que podrían estar relacionados con una publicación en Instagram de mayo de 2025 que podría interpretarse como una amenaza contra Trump, informó Fox News.

La entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció en ese momento la apertura de una investigación contra el exjefe del FBI por una fotografía de unas conchas que formaban la cifra "8647" con el mensaje: "Curiosa formación de conchas durante mi paseo por la playa".

Los seguidores de Trump interpretaron la publicación como un mensaje político dirigido al republicano, que es el presidente número 47.

El número 86, en jerga, puede significar "eliminar" o "deshacerse de" alguien, según el diccionario Merriam-Webster.

En septiembre de 2025, Comey fue imputado por presuntos delitos de declaración falsa al Congreso y obstrucción a un procedimiento legislativo, en relación con la investigación que lideró sobre los supuestos vínculos de la campaña electoral de 2016 de Trump con Rusia.

En noviembre pasado, un tribunal federal desestimó el caso contra el exdirector del FBI, junto al de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, también imputada por el DOJ, tras concluir que la fiscal federal escogida por el presidente para liderar los dos procesos fue designada ilegalmente.

Comey, convertido en enemigo acérrimo del mandatario estadounidense, ya había advertido que era muy probable que este volviera a intentar procesarlo. "Donald Trump probablemente venga por mí otra vez", afirmó en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Comey, un republicano que había sido nombrado por el expresidente Barack Obama (2009-2013), fue despedido por Trump después de llegar al poder por primera vez en 2017.

Su despido fue muy polémico porque en ese momento Comey lideraba la investigación sobre la llamada "trama rusa" en las elecciones ganadas por Trump en 2016.