Trump busca remontar en popularidad a seis meses de las legislativas tildando a su atacante de "anticristiano"

Sin embargo, otros atentados recientes, como el intento en la Cena de Corresponsales, no han tenido impacto en las tendencias electorales.

El intento de asesinato en Butler en 2024 impulsó temporalmente la popularidad de Trump hasta el 70%, reforzando su imagen entre los conservadores.

Theodore Roosevelt sobrevivió a un disparo a quemarropa el 14 de octubre de 1912: su estuche de gafas y la copia de 50 páginas de su discurso que llevaba en la chaqueta frenaron la bala, que se alojó entre sus costillas. Bromeando con que "hace falta más que eso para matar a un alce macho", el legendario presidente continuó con su mítin.

El incidente cimentó la popularidad de Roosevelt hasta el punto de que su propio partido hizo suyo el apelativo de "alces macho". Pero no evitó que perdiera. El demócrata Woodrow Wilson terminó haciéndose con las elecciones presidenciales en una demostración de que la violencia política en Estados Unidos tiene consecuencias electorales impredecibles.

El intento de asesinato de Ronald Reagan en 1981 a la salida del Washington Hilton, el mismo hotel en el que se ha producido el reciente intento de ataque contra la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, es otro ejemplo histórico. Le reportó un fugaz auge de popularidad que se desplomó semanas después ante la negativa coyuntura económica.

La propia biografía política de Donald Trump permite observar este fenómeno prácticamente en vivo. El 14 de julio de 2024, el entonces candidato republicano sobrevivió a un intento de asesinato durante un acto en Butler, Pensilvania. Su rostro ensangrentado mientras alzaba el puño y gritaba que "lucharía" dejaron una imagen icónica que cimentó su condición de favorito.

En aquél momento Trump hacía campaña electoral contra un Joe Biden marcado por las acusaciones de estar padeciendo deterioro neurocognitivo, agravadas por un desastroso debate en el que pareció quedarse dormido. El contraste pintó al republicano como un titán político y obligó a los demócratas a reemplazar a Biden por Kamala Harris, en vano.

Más todavía: haber sobrevivido a un disparo mortal en el 90% de las ocasiones conectó de manera espiritual con gran parte del electorado de EEUU, para el que la religión tiene un gran peso tanto entre conservadores como progresistas. La agencia Reuters entrevistó a 18 partidarios de Trump tras el atentado, y reportó que 16 de ellos creían que su candidato había sido salvado por Dios.

La popularidad del candidato republicano salió impulsada por el incidente, pasando de un 60% de apoyos a un 70%, lo que indicaba que incluso los independientes se habían dejado seducir por el relato de lo acaecido en Butler. En su discurso de investidura de enero de 2025, Trump hizo una referencia explícita a haber sido "salvado por Dios" para cumplir su propósito.

"El último intento de atentado contra Donald Trump refuerza un fenómeno histórico"

Sin embargo, hay otro incidente que ha caído prácticamente en el olvido popular: entre medias, Trump volvió a ser objeto de un segundo intento de asesinato. Sucedió en septiembre de 2024, cuando jugaba al golf en Florida. Un hombre que le encañonaba desde la maleza cercana fue detenido antes de poder atentar contra su vida.

En aquella ocasión, su índice de popularidad no se vio afectado en absoluto. No hizo falta esperar a las encuestas: los analistas consultaron inmediatamente a Polymarket, el mayor sitio de apuestas online. Fuera porque no dejó una escena memorable, porque Trump ya había tocado techo o por hastío electoral, el segundo atentado no tuvo efecto alguno.

A siete meses de las 'midterms'

La situación no es comparable con 2024 porque las elecciones que celebrará en noviembre EEUU no son presidenciales, y en cualquier caso, Donald Trump no podría presentarse debido a la limitación constitucional de dos mandatos. Se trata de las elecciones de medio mandato, o 'midterms', en las que se renuevan las cámaras del Congreso y el Senado.

Los republicanos se juegan aquí la cómoda mayoría parlamentaria de la que disfrutan en los dos primeros dos años de la segunda administración Trump. Se espera que los votantes muestren su descontento con la Casa Blanca castigando al partido del presidente, y aunque es prematuro, Polymarket vuelve a tener los primeros datos sobre el efecto del atentado.

En las horas siguientes al intento de asesinato en la Cena de Corresponsales, la tendencia electoral no se habría movido en absoluto. Los demócratas siguen teniendo un 86% de probabilidades de ganar en el Congreso y un 52% en el Senado, donde las mayorías, debido al sistema electoral, son más complejas.

La situación parece más similar a la del incidente en el campo de golf, y el propio le Trump ha restado importancia, calificando al agresor de "lobo solitario" sin vinculación política. Es una estrategia muy diferente a la empleada en Butler y tras el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, en los que acusó directamente a la "izquierda radical" de fomentar la violencia.

Curiosamente, el presidente de EEUU parecía más interesado en emplear la rueda de prensa para defender su polémico proyecto de un Salón de Baile en la Casa Blanca, al que presenta como un auténtico fortín de seguridad. No obstante, horas después, incidía sobre los ideales "anticristianos" del tirador Cole Tomas Allen en base al manifiesto que habría escrito.

La realidad es que únicamente un 36% de los estadounidenses cree que su presidente está haciendo un "buen trabajo" según la encuesta Ipsos/Reuters, en un panorama marcado por el auge de precios, la crisis de Irán y los escándalos políticos. No obstante, el mismo informe que recogía que en el movimiento MAGA ('Make América Great Again'), 9 de cada 10 siguen con Trump.

Los ultraconservadores abonados a las teorías conspirativas son los más proclives a reforzar su apoyo si se caracteriza a Allen como a un fanático anticristiano que hubiera tratado de cometer el magnicidio dentro de un contexto de 'guerra cultural'. Sin embargo, los MAGA representan una minoría incluso dentro del espectro republicano actual.

Peor aún para las expectativas de Trump: la mentalidad conspirativa es un arma de doble filo, y las decisiones erráticas del mandatario -declarar guerras cuando prometió no hacerlo, compararse con Cristo- han tensionado incluso a sus incondicionales. La revista Wired recogía que incluso ellos han comenzado a circular la idea de que el intento de asesinato en Butler habría sido un montaje.