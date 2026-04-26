Trump aborta el viaje de sus enviados a Pakistán: dice que en Irán no manda nadie y que él tiene todas las cartas

El presidente de EEUU, Donald Trump, de camino al Air Force One este viernes. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump canceló el viaje de sus enviados a Pakistán para negociar indirectamente con Irán, argumentando que EEUU tiene "todas las cartas" en el conflicto. Trump justificó la decisión señalando que los iraníes pueden llamar "cuando quieran", pero no realizará más viajes largos para "hablar de nada". La delegación iraní abandonó Islamabad antes de la posible llegada de los enviados estadounidenses y negó estar buscando una reunión con Washington. Trump consideró insuficientes las últimas propuestas de Irán, especialmente por la falta de un compromiso firme sobre el acuerdo nuclear.

La Casa Blanca había confirmado este viernes que los enviados especiales de EEUU, Steve Witkoff y Jared Kushner, iban a volver este sábado a Islamabad para intentar participar en una segunda ronda de contactos indirectos con Irán.

Un día después, el presidente Donald Trump ha informado de la cancelación del viaje incidiendo en que en estos momentos su país mantiene una posición de fuerza dentro del conflicto, donde posee "todas las cartas" y añade que Irán puede llamar "cuando quiera", pero no va a dar más viajes de 18 horas para sentarse a "hablar de nada".

"Le dije a mi gente hace un rato, cuando se preparaban para salir: 'No, no vais a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí'. Tenemos todas las cartas. Los iraníes pueden llamarnos cuando quieran, pero no vais a dar más viajes de 18 horas para sentaros a hablar de nada", ha sentenciado el líder estadounidense al canal de televisión Fox News.

Asimismo, en su red social, Truth Social, ha reiterado que, además de ser una "pérdida de tiempo" viajando, es "¡demasiado trabajo!". "Además, hay enormes disputas internas y mucha confusión dentro de su 'liderazgo'", puntualizó.

El mandatario ha realizado esa declaración debido a los rumores difundidos el pasado viernes que confirmaban la presunta dimisión de Mohammad Baqer Calibaf, presidente del Parlamento iraní, como líder de la delegación de su país.

Declaraciones de Donald Trump a través de su perfil en Truth Social este sábado. Truth Social

En cambio, el jefe del Centro de Comunicación, Medios y Asuntos Culturales del Parlamento de Irán, Iman Shamsaei, ha querido dejar claro que la información difundida sólo tiene el objetivo de "generar confusión en la opinión pública".

"El señor Qalibaf continúa desempeñando sus funciones con seriedad", ha explicado Shamsaei.

Horas antes de que EEUU cancelase su viaje a Paquistán, la delegación iraní, encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, abandonaba su capital, Islamabad, sin esperar la posible llegada de Witkoff y Kushner.

Cabe destacar que Araghchi ya había negado anteriormente cualquier intento de reunión con Washington.

Aunque, durante las conversaciones mantenidas con altos cargos paquistaníes, catalogadas como "muy fructíferas", el ministro iraní ha explicado en su cuenta de X que se mostró un "marco viable" para poder poner fin de manera permanente al conflicto. Pero, insistió en que "aún está por ver si EEUU se toma en serio la diplomacia".

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, durante la reunión con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqhchi, en Islamabad este sábado. Reuters

En declaraciones a los medios, el líder estadounidense ha afirmado que, minutos antes de cancelar el viaje a Islamabad, el país de los ayatolás les presentó un acuerdo mejor que el propuesto en la negociación anterior, pero "aún insuficiente".

"Los iraníes nos dieron un documento que debería haber sido mejor, y, curiosamente, en el momento en que lo cancelé, en 10 minutos, recibimos un nuevo documento mucho mejor. Ofrecieron mucho, pero no lo suficiente", señaló Trump.

"No es suficiente"

Trump considera que las propuestas ofrecidas por Irán no son suficientes porque no se cumplen los requisitos que han solicitado durante este tiempo, entre ellos un acuerdo nuclear.

El pasado 12 de abril, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, había declarado, tras reunirse con el régimen iraní en Islamabad, que si en ese momento no se llegó a un acuerdo, fue a raíz de su negativa a asumir un compromiso firme de no buscar un arma nuclear a largo plazo.