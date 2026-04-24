El Gobierno de Trump propone usar pelotones de fusilamiento, la cámara de gas y la silla eléctrica para las ejecuciones

Una manifestación contra la pena de muerte en Washington. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de Trump propone añadir pelotones de fusilamiento, cámara de gas y silla eléctrica como métodos de ejecución para delitos federales. La iniciativa surge por la dificultad para conseguir fármacos para inyecciones letales y busca ampliar las opciones de ejecución. Durante su primer mandato, Trump reanudó la pena de muerte federal tras 20 años de pausa, ejecutando a 13 presos con inyección letal. El método de asfixia con gas nitrógeno, empleado por primera vez en 2024 en Alabama, ha sido criticado como inhumano.

El Departamento de Justicia de EEUU ha propuesto añadir los pelotones de fusilamiento, la electrocución y la asfixia con gas como métodos de ejecución para los condenados por los delitos federales más graves.

La propuesta tiene como fundamento las crecientes dificultades para conseguir los fármacos para las inyecciones letales, según ha informado Reuters.

El informe supuso el cumplimiento de la promesa del presidente Donald Trump de reanudar la pena capital en su segundo mandato.

En su primer mandato, que finalizó en 2021, la reanudó tras una pausa de 20 años, ejecutando a 13 presos federales mediante inyecciones letales en sus últimos meses en el cargo.

El fiscal general interino Todd Blanche, quien publicó el informe, autorizó la solicitud de sentencias de muerte contra nueve personas después de que Trump revocara la moratoria sobre las ejecuciones federales impuesta por su predecesor, Joe Biden.

"Entre las medidas adoptadas se encuentran la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera administración Trump", recoge un comunicado.

También "la ampliación del protocolo para incluir otros métodos de ejecución, como el pelotón de fusilamiento, y la simplificación de los procesos internos para agilizar los casos de pena de muerte".

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia está nuevamente haciendo cumplir la ley y apoyando a las víctimas", dijo Blanche.

En el informe, Blanche instruyó a la Oficina de Prisiones del Departamento de Justicia a modificar su protocolo de ejecución.

La finalidad es la de "incluir métodos de ejecución adicionales y constitucionales que actualmente están previstos por la ley de ciertos estados", señalando los métodos más antiguos de pelotones de fusilamiento y electrocución, y el nuevo método de asfixia con gas desarrollado por Alabama en 2024.

Ese método, por hipoxia de nitrógeno, fue utilizado por primera vez en 2024 y ha sido criticado por "inhumano".

"Esta modificación ayudará a garantizar que el Departamento esté preparado para llevar a cabo ejecuciones legales incluso si no se dispone de un fármaco específico", indica el informe.

Biden conmutó las sentencias de 37 personas que esperaban la ejecución en el corredor de la muerte federal, dejando solo a tres hombres.

Estos métodos se aplicarían solo para los delitos federales, es decir, aquellos juzgados por el Gobierno de Estados Unidos y no por cada estado.

En total, 16 estados todavía aplican la pena de muerte, pero la mayoría de ellos aplica la inyección letal y solo en casos excepcionales se aplican otras alternativas.

En marzo de 2025, Brad Sigmon, un reo que cumplía condena en Carolina del Sur, fue fusilado en el paredón en cumplimiento de la pena de muerte que se dictó contra él por dos asesinatos cometidos en 2001.

Esta fue la primera vez en 15 años que se empleó este método para ajusticiar a un preso en el país.