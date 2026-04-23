El Pentágono fulmina al secretario de la Marina de EEUU sin dar motivos tras sus disputas con Pete Hegseth

Las claves

Las claves Generado con IA El secretario de la Marina de EE.UU., John Phelan, ha sido destituido sin explicaciones oficiales tras disputas con altos cargos del Pentágono, especialmente con Pete Hegseth. La salida de Phelan se produce en medio de tensiones en la cúpula militar, tras otros recientes despidos de altos mandos bajo la administración Trump. Phelan fue criticado por su lentitud en la implementación de reformas para acelerar la construcción naval y sus desavenencias con otros líderes militares. El cese coincide con un periodo de presión para expandir la flota naval estadounidense frente al avance de China y en pleno bloqueo naval a Irán.

El secretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, ha sido destituido de su cargo tras varios meses de disputas internas con altos rangos del Pentágono, sobre todo con el secretario de Guerra Pete Hegseth. El cese supone un nuevo terremoto en la Administración Trump tras el despido hace un par de semanas del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Randy George.

Phelan, que hasta hoy era el encargado de organizar, entrenar y equipar a las fuerzas navales de Estados Unidos, fue cesado de su cargo "con efecto inmediato", según ha anunciado el Pentágono en un breve comunicado en el que no se esgrimen razones justificatorias ni ningún motivo concreto.

Según las fuentes consultadas por la agencia Reuters, Phelan ha sido destituido en parte por su lentitud en la implementación de reformas para acelerar la construcción naval y por sus desavenencias con altos mandos del Pentágono. Su relación era especialmente tirante con Hegseth y con Steve Feinberg, su número dos. Su puesto será ocupado ahora de forma interina por el subsecretario Hung Cao.

Phelan, un multimillonario considerado cercano al presidente Trump, es el primer secretario de servicio designado por la Administración que es destituido desde que el mandatario republicano regresó la Casa Blanca a principios del año pasado.

Su salida se enmarca en un contexto de tensión en la cúpula del Pentágono. En los últimos meses han sido 'fulminados' el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general de la Fuerza Aérea C. Q. Brown, así como el jefe de operaciones navales y el subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea.

El secretario de la Marina no tiene incidencia directa en los operativos de combate de Estados Unidos, aunque se encarga de definir presupuestos, tecnología y logística de desplazamiento. Su principal función es supervisar la creación de la futura fuerza naval y del Cuerpo de Marines.

El cese de Phelan se registra además en el momento en el que la Armada estadounidense está llevando a cabo un bloqueo de los puertos de Irán como medida de presión para que Teherán se siente a negociar el final del conflicto renunciando a sus exigencias.

La Marina, según Reuters, se encuentra bajo una intensa presión para expandir su flota ante la pujanza de la industria naval china. La solicitud de presupuesto de defensa de Trump, de 1,500 millones de dólares para el año fiscal 2027, incluye más de 65.000 millones para la adquisición de 18 buques de guerra y 16 buques de apoyo fabricados por General Dynamics y Huntington Ingalls Industries.

Se trata de parte de lo que el Pentágono ha calificado como "Flota Dorada", un proyecto que representa la mayor operación de construcción naval desde 1962 y que está generando fuertes discrepancias en la cúpula militar.