Al menos ocho niños de entre uno y catorce años asesinados en un tiroteo en Luisiana

Imagen de archivo de un tiroteo en Estados Unidos Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Ocho niños de entre uno y catorce años han sido asesinados en un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana. El tiroteo, calificado por la policía como un 'altercado doméstico', dejó un total de diez personas heridas de bala. El sospechoso robó un coche a punta de pistola y fue abatido por las autoridades tras una persecución.

Ocho niños de entre uno y catorce años han sido asesinados en un tiroteo masivo que tuvo lugar en la madrugada de este domingo en la ciudad de Shreveport, en el estado sureño de Luisiana, según reportes de la Policía de esa localidad, que ha calificado el suceso como un "altercado doméstico".

Un total de diez personas recibieron disparos durante el incidente, según el portavoz policial, Christopher Bordelon, que informó que el sospechoso robó un coche a punta de pistola y, después, las autoridades iniciaron una persecución en la que los agentes lo han abatido.

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