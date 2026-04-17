La tregua de Israel y Líbano despeja el camino para que Irán y EEUU regresen a la mesa de negociación en Islamabad

Hezbolá ha manifestado que respetará la tregua mientras Israel cese su agresión, pero el ejército israelí mantendrá posiciones en el sur de Líbano.

El acuerdo ha sido bien recibido por los gobiernos de Israel y Líbano, aunque genera críticas entre la oposición israelí por dejar a Hezbolá intacto.

El cese de hostilidades era una condición clave para que Irán regresara a las conversaciones con Estados Unidos tras la fallida ronda previa en Islamabad.

Israel y Líbano han acordado un alto el fuego de 10 días tras la presión de Trump sobre Netanyahu, facilitando la reanudación de negociaciones entre Irán y EEUU.

La presión ejercida por Trump sobre Netanyahu durante la última semana finalmente ha dado sus frutos. El primer ministro de Israel ha cedido y ha aceptado un alto el fuego en Líbano durante 10 días a partir de la noche de este jueves.

Un cese de seis semanas de brutal ofensiva -2.196 muertos, 7.185 heridos, más de un millón de desplazados y una devastación masiva- que suponía uno de los requisitos imprescindibles para que Irán regresara a la mesa de negociación con EEUU tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones del pasado fin de semana en Islamabad.

"Un alto el fuego en Líbano es tan importante como en Irán". Este fue el mensaje que este jueves trasladó el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, principal negociador de la delegación persa en Pakistán, a su homólogo libanés.

En un comunicado, Ghalibaf incidió en que en las conversaciones con EEUU para poner fin a la guerra, Irán ha "estado esforzándose por obligar a nuestros enemigos a establecer un alto el fuego permanente en todas las zonas de conflicto, de acuerdo con el acuerdo".

Una ronda de negociaciones que a punto estuvo de no celebrarse precisamente por la agresión israelí en Líbano. Tanto Irán como el mediador Pakistán insistían en que Líbano formaba parte del acuerdo de alto el fuego de 15 días entre Teherán y Washington, mientras que Estados Unidos y, sobre todo, Israel lo dejaban fuera argumentando que se trataba de conflictos diferentes.

Algo que trató de dejar claro desde el primer momento el Gobierno de Netanyahu. No es casualidad, que el pasado 8 de marzo, el primer día de la tregua entre EEUU e Irán, lanzara su ataque más brutal y mortífero contra Líbano desde el inicio de su ofensiva: más de 160 bombas en apenas diez minutos contra más de un centenar de objetivos de Hezbolá.

El resultado de esta oleada de ataques, sin aviso previo de evacuación y gran parte de ellos en zonas civiles fue devastador: al menos 254 muertos y más de 1.000 heridos, además de construcciones y edificios reducidos totalmente a escombros.

Tan sólo un día después, Netanyahu insistió en un vídeo en que no había alto el fuego en Líbano, país con el que pretendía lograr, sin embargo, "un acuerdo de paz histórico y duradero" tras las "negociaciones directas" que ordenó emprender.

Unas negociaciones que perseguían dos objetivos: el primero de ellos desarmar al grupo terrorista chií libanés Hezbolá y el segundo conseguir "un acuerdo de paz histórico y duradero" entre Israel y Líbano.

"Ya he logrado cuatro acuerdos de paz con países árabes y pretendo lograr más", añadió en referencia a los llamados Acuerdos de Abraham por los que Israel normalizó relaciones con Emiratos, Baréin, Sudán y Marruecos.

Fruto de esta orden se produjo el pasado martes un primer encuentro en Washington de las delegaciones de Tel Aviv y Beirut en Washington en presencia del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Trump se adelanta a Netanyahu

Este alto en fuego en Líbano es vital para una Administración Trump que necesita tratar de alcanzar un acuerdo de paz con Irán antes de que el próximo miércoles expire la tregua de 15 días que decretó.

Tal es la necesidad que incluso el republicano no dudó en adelantarse a su socio Netanyahu para anunciar a través de su red Truth Social el acuerdo de tregua durante 10 días entre Israel y Líbano.

Un anuncio que sorprendió al mandatario hebreo reunido con su gabinete de seguridad para discutir precisamente este alto el fuego, lo que provocó el malestar de algunos de sus ministros más radicales.

En una comparecencia posterior, el republicano abrió la puerta a extender el alto el fuego con Irán más allá del miércoles y desveló que la próxima reunión entre Estados Unidos e Irán podría tener lugar durante este fin de semana.

El presidente estadounidense Donald Trump ante los medios este jueves. Reuters

"Tenemos ahora muy buena relación con Irán, es difícil de creer", subrayó en alusión a lo que él denominó como un "cambio de régimen".

Horas antes el secretario de Guerra, Pete Hegseth, amenazaba a Irán con nuevos ataques si no elige un "futuro próspero" y se sienta a negociar, mientras Dan Caine, el jefe del Ejército estadounidense, aseguró que la Armada mantendrá el bloqueo naval el "tiempo que sea necesario".

"Oportunidad para un acuerdo histórico"

La intención de Trump es reunir a Netanyahu y al presidente libanés Joseph Aoun en la Casa Blanca para las "primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983".

Horas después, el primer ministro hebreo confirmó el alto el fuego: "Tenemos la oportunidad de cerrar un acuerdo histórico con Líbano".

Un anuncio que también fue bien recibido por Beirut. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, acogió con satisfacción el anuncio de alto el fuego en una publicación en X, en la que agradeció a los países que han intentado negociar un alto el fuego en Líbano, entre ellos Estados Unidos, Francia, Arabia Saudí, Egipto, Catar y Jordania.

La otra pata del conflicto, Hezbolá, en su primera reacción ya ha dado signos de que en principio respetará este acuerdo, eso sí, siempre y cuando Israel cese su agresión.

Pese al alto el fuego, el Ejército israelí ya ha anunciado que no piensa replegarse de sus posiciones en el sur de Líbano y mantendrá ocupada una zona de unos 10 kilómetros.

El texto del acuerdo de alto el fuego permite a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "adoptar todas las medidas necesarias en legítima defensa" frente a "ataques planeados, inminentes o en curso", pero prohíbe las operaciones "ofensivas" contra cualquier objetivo libanés.

Malestar en Israel

Pese a las declaraciones de Netanyahu, la tregua ha recibido críticas en Israel por parte de los líderes de distintos partidos de la oposición al llegar sin que el Ejército israelí haya acabado con Hezbolá

"El enfrentamiento en Líbano sólo puede terminar de una manera: eliminando la amenaza sobre las comunidades del norte (Hezbulá) de forma permanente", escribió en X el líder de la oposición, Yair Lapid, quien aprovechó para prometer que lo haría, de ganar las elecciones que se celebran este año.

También el líder de la formación de extrema derecha Israel Beytenu ('Israel Nuestra Casa'), Avigdor Liberman, clamó contra el acuerdo en un vídeocomunicado, en el que afirmó que constituye una "traición" a los ciudadanos del norte de Israel.

"Una vez más, se le ha dado tiempo a Hezbolá para recuperarse y hacerse más fuerte. La guerra no debe finalizar sin una victoria clara y la eliminación de Hizbulá", añadió.

El derechista Gadi Eisenkot, a la cabeza de Yashar! ("Recto!"), afirmó que la tregua "debe provenir de una posición de fuerza". "En dos años y medio de guerra, se ha desarrollado un patrón en el que se nos impone una tregua: en Gaza, en Irán y ahora en Líbano. Netanyahu no sabe convertir los logros militares en logros diplomáticos", añade.

El líder de Yashar! también apuntó a la seguridad de la población del norte, la más próxima a la frontera con el Líbano y susceptible al ocasional fuego de Hizbulá, como el objetivo a garantizar.

"El acuerdo de alto el fuego es un paso en la dirección correcta", escribió en redes el líder de la coalición socialdemócrata Los Demócratas, Yair Golán, quien de este modo envió un mensaje discordante respecto al resto de políticos ajenos al Gobierno.

"Además, llega demasiado tarde. Se podrían haber ahorrado meses de sufrimiento a los residentes del norte, y haber salvado vidas de soldados", continuó. Sin embargo, aseguró que la tregua es una "maniobra impuesta al gobierno", fruto de la presión exterior.

La coalición izquierdista árabe-judía Hadash Taal también destacó la importancia del acuerdo, pero aseguró que no ofrecerá una seguridad real. "La paz con todos los pueblos de la región, incluido el Líbano, solo se alcanzará con el fin de la ocupación y la creación de un Estado palestino junto al Estado de Israel", recoge su comunicado.