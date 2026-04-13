Trump da marcha atrás y elimina de sus redes la imagen hecha con IA en la que se compara con Jesucristo

La imagen hecha con IA en la que Donald Trump se compara con Jesucristo.

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump publicó una imagen generada por IA en la que se representaba a sí mismo como Jesucristo, lo que generó gran polémica. La imagen fue eliminada tras fuertes críticas de seguidores, organizaciones religiosas y parte de su base católica, preocupados por el impacto en su electorado. El incidente se produce en un contexto de tensión entre Trump y el Papa León XIV, lo que podría afectar su apoyo entre los votantes católicos en futuras elecciones. La controversia también ha provocado reacciones internacionales, incluyendo comentarios de la Embajada de Irán en España y organizaciones como los Caballeros Templarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo un largo mensaje en su red Truth Social descalificando al Papa León XIV. De él dijo que es "una persona muy liberal" que "no cree en detener el crimen en nuestras ciudades".

Poco después, la cuenta @realDonaldTrump publicaba una imagen del mandatario ataviado con una túnica como si fuera un nuevo mesías. De sus manos surge un haz de luz que parece sanar a un hombre postrado en su lecho de muerte.

Las reacciones no se hicieron esperar: "Usted no es Jesús", respondió uno de sus seguidores. "Quítelo inmediatamente. Ha hecho mucho daño con este meme", añadió.

La indignación que despertó incluso entre su propia base de votantes forzó a su entorno a eliminar la publicación este lunes, y es que el presidente se la juega ante su electorado católico en el momento más bajo de su popularidad.

Trump ganó las elecciones presidenciales de 2024 con el 49,8% del voto popular. Superó por poco el 48,2 % obtenido por Kamala Harris, la candidata demócrata. El electorado católico se inclinó mayoritariamente a favor del republicano, otorgándole un 55% de los sufragios.

El peso del voto católico fue superior a la media. La diferencia es notable en un contexto tan ajustado: algo más del 6% en las condiciones favorables de noviembre de 2024 pueden convertirse en un agujero por el que se escapen muchos votos en las elecciones del medio término del próximo otoño.

El voto católico

Según el Centro de Investigación Pew, un 20% de la población estadounidense profesa la religión católica. El protestantismo representa un 40%, aunque se fragmenta en diferentes grupos confesionales: luteranos, anglicanos, baptistas, metodistas o evangélicos, entre otros.

Las religiones no cristianas apenas suman un 7% del electorado: 2% judíos, 1% musulmanes y alrededor del 4 % entre budistas, hindúes y otras confesiones. Casi un 30% de la población carecen de afiliación religiosa.

Los datos muestran que, aparte de quienes se declaran aconfesionales, ateos o agnósticos, los católicos se convierten en el grupo religioso homogéneo más numeroso de la población estadounidense. Entre ellos, los de origen latino representan menos de un tercio del total.

Hay otro dato que debería alarmar al futuro equipo de campaña: el catolicismo está sobrerrepresentado en el Congreso. La investigadora Pew cifra en un 29% los escaños de la Cámara ocupados por diputados de esta confesión.

Trump contra Prevost

El enfrentamiento con el Papa puede acarrearle un disgusto serio al presidente. La escalada ha subido de tono desde que EEUU e Israel atacaron Irán. León XIV declaró unos días después que "los que usan la fuerza para imponer la paz, solo buscan la victoria".

A mediados de marzo, el Pentágono convocó al nuncio papal en Washington, monseñor Pierre, para manifestar su malestar por las continuas alusiones desde el Vaticano. En la reunión se deslizó una velada amenaza cuando le recordaron que Francia ya usó la fuerza para doblegar al Papa en el siglo XIV.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, manifestó días después que "Dios está de nuestro lado". La respuesta del pontífice fue que "Jesús no escucha en sus plegarias a quienes provocan la guerra".

Este sábado, León XIV presidió una vigilia por la paz en la basílica de San Pedro. Una vez más, lamentó que el nombre de Dios se "arrastrara" a los "discursos de muerte". Alentó a levantar una "barrera contra el delirio de la omnipotencia" que fomenta la guerra.

Estas manifestaciones provocaron la publicación del mensaje en el que Trump reaccionó contra el pontífice sin escatimar descalificaciones: "No soy muy fan del Papa León", aseguró tras bajar del Air Force One.

🚨BREAKING The Knights Templar Order and its ruling Council demand that this offensive and blasphemous image be removed forthwith !

We supported President Trump in 2016 and 2024 (NY Times attributed our support in 2016 to be part of his victory)

However we are deeply offended… pic.twitter.com/l4Ql0MFYXF — Knights Templar International (@KnightsTempOrg) April 13, 2026

Sin embargo, lo que provoca el rechazo de los fieles no es tanto el enfrentamiento con la Iglesia, como el tono que adopta el mandatario en su meme. La imagen del presidente adoptando un rol mesiánico ante el fervor de sus seguidores es la gota que colma el vaso.

Rodeado por símbolos patrióticos, del cielo descienden 'ángeles' uniformados al estilo Delta Force. Mientras, un escuadrón de cazas F-35 sobrevuela la escena.

"No hay excusa que valga para que usted se ponga en el lugar de Jesucristo", comenta un seguidor. "No quiero parecer izquierdista", dice otro. "Pero se acabó Trump", concluye.

Jack Posobiec, ferviente trumpista y representante de la derecha católica, trató de justificar a su presidente publicando en la red X: "Hasta Pedro cometió un error". El post recibió cientos de comentarios: "Equivocarse y regodearse en la blasfemia son dos cosas distintas", decía uno de ellos.

El joven activista republicano de 19 años Brilyn Hollyhand publicó en la madrugada del lunes: "Compararse con Jesús, aunque sea bromeando, socava los valores en los que muchos creemos". Hollyhand se dirige a más de 230.000 seguidores.

La cuestión sirve de comentario hasta la mismísima Embajada de Irán en España. Este lunes publicó un mensaje en X insertando la imagen del presidente mesiánico. Acompañaba a la foto una cita del Quijote: "La alabanza propia envilece".

«La alabanza propia envilece». Don Quijote de la Mancha 😎 pic.twitter.com/CdJyF6J57I — Embajada de Irán en España (@IraninSpain) April 13, 2026

Paradójicamente, las reacciones espontáneas contra la imagen del 'mesías salvador' son más numerosas que a su 'manifiesto' contra León XIV. Es más que probable que muchos protestantes también se escandalicen al ver que su presidente ocupa un lugar que no le corresponde.