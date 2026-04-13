La pesadilla de Lorena en EEUU: endeudada y sin cobertura sanitaria por no pagar a su seguro un céntimo más al mes

El sistema de salud estadounidense, basado en seguros privados y subsidios, aplica reglas automáticas y estrictas incluso ante errores o deudas insignificantes.

Cada año, decenas de miles de pólizas en EEUU se anulan por impagos mínimos, dejando a muchas personas sin cobertura sanitaria y con graves consecuencias financieras.

La cancelación de su seguro fue retroactiva, generando deudas de miles de dólares por consultas y pruebas médicas que creyó cubiertas.

Lorena Alvarado Hill perdió su seguro médico en EEUU por no pagar una prima mensual de solo un céntimo, tras un cambio automático en su póliza.

A Lorena Alvarado Hill le bastó con no pagar una cantidad casi simbólica para quedarse totalmente desprotegida.

Durante meses siguió yendo al médico con normalidad. Profesora adjunta en Florida, madre soltera y con un segundo empleo los fines de semana para pagar la universidad de su hija, Lorena acudía a sus citas y pagaba los copagos que le correspondían.

Nada hacía pensar que hubiera un problema. Su seguro, subvencionado por el Estado, había cubierto hasta entonces todas sus pruebas. Hasta que empezaron a llegar las facturas.

Primero una. Después otra. Y luego una más: casi 3.000 dólares por una resonancia, cientos más por consultas rutinarias. Lorena no entendía qué estaba pasando.

La respuesta llegó en forma de carta. Su póliza había sido cancelada meses antes por no abonar una prima mensual que primero fue de un céntimo y después ascendió a cinco. Cuando lo descubrió, la cobertura ya no existía. Y la deuda, en cambio, sí.

El sistema en el que estar asegurado lo es todo

Para entender lo que le ocurrió a Lorena hay que empezar por una idea básica: en Estados Unidos la sanidad no es un servicio público universal, sino un conjunto de sistemas que conviven y en el que el acceso a la atención médica depende, en la mayoría de los casos, de tener un seguro activo.

Si ese seguro, contratado normalmente a través de las empresas o de forma individual, desaparece, cada consulta, cada prueba y cada ingreso pasa a tener un precio completo extremadamente alto, que puede ascender a miles o incluso decenas de miles de dólares.

Lorena no estaba fuera de ese sistema. Su póliza formaba parte del programa creado por la reforma sanitaria de Barack Obama —el conocido como Obamacare—, que no ofrece sanidad pública como en Europa, sino seguros privados con ayudas estatales para reducir el coste mensual.

En su caso, por ingresos reducidos, esa ayuda hacía que no pagara nada por la prima. El problema empezó con un cambio aparentemente menor.

Su madre, que vivía con ella, cumplió 65 años y dejó de estar incluida en el paquete familiar. A partir de ese momento pasó a Medicare, el programa público estadounidense destinado principalmente a personas mayores de 65 años.

Ese cambio recalculó automáticamente su póliza, pero nadie la avisó.

Obamacare, desde la llegada de Trump al poder, debe ajustarse de forma constante. Cualquier cambio —ingresos, empleo o composición familiar— puede alterar el coste del seguro, aunque sea mínimamente.

En su caso, la salida de su madre del plan hizo que su póliza pasara de cero a un céntimo mensual. Puede parecer irrelevante. Pero no lo es.

¡Imagina si la misma lógica se aplicara a los políticos estadounidenses! ¡#MedicareParaTodos sería una realidad hoy!



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Imagine if the same logic applied to US politicians. #MedicareForAll would be a reality today! pic.twitter.com/osiiLkjffJ — ¡Medicare para Todos! (@MedicarePaTodos) March 31, 2026

Cuando pagar no es posible

El problema no fue solo ese céntimo. Fue lo que ocurrió después.

Dejar de pagar una prima —por mínima que sea— activa un mecanismo automático. Primero llegan los avisos. Después se abre un periodo de gracia, que en los seguros subvencionados puede durar hasta 90 días. Durante ese tiempo, la cobertura parece seguir activa.

Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Lorena. Siguió acudiendo al médico, pagó copagos y nadie le indicó que hubiera un problema.

Sí recibió notificaciones. Avisos de que podía perder su cobertura si no abonaba la prima. Pero entre la cantidad —un céntimo, luego cinco— y el hecho de que todo seguía funcionando con normalidad, asumió que se trataba de un error o de un problema administrativo menor.

Además, pagar esa cantidad no era tan sencillo. El propio sistema de pago no está diseñado para procesar cifras tan bajas: no se pueden abonar fácilmente con tarjeta ni a través de los canales habituales. Lo que parecía una deuda simbólica era, en la práctica, casi imposible de saldar.

Pero ese margen tiene una condición: si la deuda no se regulariza, la cancelación no se aplica desde ese momento, sino de forma retroactiva.

Es decir: puedes ir al médico pensando que estás cubierto y descubrir meses después que nunca lo estuviste. Eso convierte cada consulta en una deuda acumulada.

Y no es un fallo puntual. En Estados Unidos, decenas de miles de seguros se cancelan cada año por cantidades mínimas. Solo el año pasado, más de 80.000 pólizas fueron anuladas por deudas de cinco dólares o menos, y más de 100.000 por menos de diez.

Durante la administración de Joe Biden se introdujo cierta flexibilidad para evitar estas situaciones, permitiendo a las aseguradoras mantener la cobertura activa en casos de deudas pequeñas. Pero esa protección fue eliminada después, en nombre de combatir el fraude y el uso indebido del sistema.

El resultado es un modelo donde la lógica es estricta. Las consecuencias, no siempre proporcionales.

Una deuda mínima puede arruinarlo todo

Cuando Lorena entendió lo que había pasado, el problema ya era enorme. No solo debía miles de dólares en facturas médicas: también se enfrentaba a la posibilidad de que una deuda de cinco céntimos acabara en una agencia de cobros y afectara a su historial crediticio.

"Entré en pánico. No dormí esa noche", reconoce a KFF Health News.

En Estados Unidos, el crédito no es solo una herramienta financiera. Es una pieza central de la vida cotidiana. El llamado credit score —una puntuación que mide la solvencia de cada persona— determina si puedes alquilar una vivienda, financiar un coche, acceder a una tarjeta o incluso conseguir determinados trabajos.

Un impago, por pequeño que sea, puede dejar rastro durante años. A partir de ese momento empezó una batalla burocrática. Reclamaciones, llamadas, semanas sin respuesta. Mientras tanto, las facturas seguían llegando.

Intentó demostrar algo que parecía evidente: que una deuda de ese tipo no debería tener consecuencias reales. Se apoyó incluso en una práctica habitual del sistema financiero estadounidense, donde los saldos inferiores a un dólar suelen ser perdonados porque cuesta más gestionarlos que cobrarlos.

Nada cambió.

Solo cuando el caso ha trascendido públicamente, los cargos han sido ajustados a cero. Pero Lorena ya ha pagado parte del dinero. Y su cobertura sigue sin estar restaurada. Está desprotegida.

La historia de Lorena no es una anomalía. Es una consecuencia de un modelo en el que casi todo funciona de forma automática y donde apenas hay margen para corregir errores evidentes, menos desde los recortes de personal del DOGE de Elon Musk.

Una cuota no pagada —aunque sea de un céntimo— activa un proceso. Ese proceso no se detiene, no se adapta, no interpreta.

Avanza.

El problema es que, entre ese céntimo y los miles de dólares en facturas, el sistema deja fuera algo esencial: el sentido común.