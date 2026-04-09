Melania Trump, sobre Epstein: "Nunca me presentó a Donald, las mentiras que me vinculan con él deben terminar hoy"

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, pronunció este jueves un discurso en el vestíbulo principal de la Casa Blanca, en Washington. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Melania Trump ha negado rotundamente cualquier vínculo con Jeffrey Epstein y ha exigido que terminen las mentiras al respecto. Asegura que Epstein nunca le presentó a Donald Trump, sino que lo conoció en un evento en el año 2000 al que asistió junto a su marido. Melania afirma que nunca tuvo relación con Epstein ni con Ghislaine Maxwell, salvo una correspondencia informal con esta última.

La primera dama de EEUU, Melania Trump, ha roto su silencio este jueves sobre el pederasta fallecido, el magnate Jeffrey Epstein.

"Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy mismo", ha subrayado en un inusual discurso en la Casa Blanca.

Asegura que, en contra de lo que se ha contado, Epstein nunca le presentó a su hoy marido, Donald Trump, sino que ella conoció al pederasta en un evento al que acudió con el republicano en el año 2000.

Melania afirmó que nunca había tenido una relación con Epstein ni con su socia Ghislaine Maxwell, con quien, según ella, solo mantenía una correspondencia informal.

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