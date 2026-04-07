El ICE detiene a la mujer de un sargento de EEUU tras casarse y mudarse a una base militar en Luisiana: puede ser deportada

Las claves nuevo Generado con IA Annie Ramos, hondureña de 22 años y esposa de un sargento estadounidense, fue detenida por agentes de inmigración en una base militar de Luisiana cuando hacía trámites para mudarse con su marido. Ramos llegó a EE.UU. siendo niña, no tiene antecedentes penales y está casada con Matthew Blank, sargento del Ejército, quien pronto será desplegado. La joven enfrenta la deportación debido a una orden emitida cuando tenía 22 meses, ya que su familia no se presentó a una audiencia de inmigración. Expertos señalan que el caso refleja un cambio en las políticas migratorias, pues antes los militares permitían a cónyuges sin residencia regularizar su situación sin ser detenidos.

Un soldado estadounidense y su esposa se disponían a iniciar su vida como recién casados, pero sus planes se vieron truncados cuando varios agentes de Inmigración irrumpieron en la base militar en Luisiana, donde la pareja realizaba los trámites para que ella pudiera mudarse con él, y detuvieron a la joven, de 22 años, quien ahora enfrenta la deportación.



Annie Ramos, estudiante universitaria de bioquímica sin antecedentes penales, llegó de pequeña desde Honduras a EEUU y hace apenas unos días se casó con el sargento Matthew Blank, de 23 años.

Sin embargo, el pasado fin de semana fueron separados por agentes del ICE cuando firmaban el último de los trámites que le permitirían a ella mudarse a la base, según informa este martes el diario The New York Times.

"Me la han arrebatado"

Blank, quien lleva más de cinco años en el Ejército, está asignado a una brigada en Fort Polk, Luisiana, que comenzará su entrenamiento a finales de mes de cara a su despliegue.



"Nuestro plan era ir en coche hasta allí, llevarla a la oficina para que obtuviera su identificación militar y activara sus beneficios como cónyuge de militar. Iba a mudarse después del fin de semana de Pascua. En cambio, me la arrebataron", ha dicho el soldado al Times.



Antes de que se casaran a finales de marzo en Houston (Texas), donde ella creció, la pareja había contratado a un abogado para iniciar el proceso que otorgaría a Ramos su residencia legal, conocida como "tarjeta verde".

El diario destaca que según expertos, inmigrantes con una orden de deportación al momento de casarse con un ciudadano, -a menudo emitida cuando eran niños- no suelen ser detenidos y pueden regularizar su estatus migratorio.

Orden de deportación

Sin embargo, Ramos está ahora en el centro de detención Basile en Luisiana con otras mujeres que serán deportadas, después de que personal de la base llamara al Departamento de Seguridad Nacional tras conocer que no tenía tarjeta de residencia.



Cuando Ramos tenía 22 meses fue emitida una orden de deportación en ausencia cuando su familia no se presentó a una audiencia en el tribunal de inmigración.

Según la abogada de inmigración Margaret Stock, teniente coronel retirada de la Reserva del Ejército y autora del libro Derecho de inmigración y las fuerzas armadas, Ramos no habría sido detenida de no ser por la política agresiva de arrestos y deportaciones impulsada por la Administración Trump.



Stock reveló además al diario que antes de la política migratoria de Trump, los militares habrían permitido a Ramos obtener su identificación militar y les habrían recordado que presentaran sus documentos de inmigración.



El Departamento de Seguridad Nacional ha explicado que la joven Annie Ramos fue arrestada al intentar entrar a una base militar y recordó que ella no tiene estatus legal para estar en EEUU y que existe una orden de deportación.



"Crecí aquí como cualquier estadounidense. Esto es todo lo que sé. Mi esposo y mi familia están aquí", ha contado la joven a The New York Times.en una llamada desde el centro de detención en el que se encuentra y al que su marido acudió este fin de semana con el formulario para solicitar la tarjeta de residencia que Ramos debe firmar, sin embargo, no le permitieron ingresar ningún documento en el centro.