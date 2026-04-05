Trump anuncia el rescate del segundo piloto desaparecido: "Lo tenemos, nunca dejaremos atrás a un soldado de EEUU"

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante la rueda de prensa que ofreció el pasado 1 de abril. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump anunció el rescate exitoso del piloto estadounidense desaparecido tras el derribo de un caza F-15 por Irán. El piloto fue hallado con vida en territorio iraní, tras una operación considerada una de las más audaces de las fuerzas estadounidenses. Trump reiteró que "jamás abandonaremos a un soldado estadounidense", y aseguró que ningún soldado resultó herido durante el rescate. Trump ha dado un ultimátum a Irán para abrir el estrecho de Ormuz, cuya clausura está provocando una crisis energética global.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo en la red Truth Social que las fuerzas estadounidenses han logrado localizar y rescatar con vida al piloto estadounidense que se encontraba desaparecido en territorio iraní tras el derribo de un caza de guerra.

"¡LO LOGRAMOS! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación", indicó Trump en su publicación.

El viernes, Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Próximo el pasado 28 de febrero. Uno de los dos tripulantes fue rescatado, pero el otro permaneció desaparecido, lo que desató una búsqueda frenética.

El presidente estadounidense precisó que el rescatado se encuentra "sano y salvo" a pesar de confirmar que recibió heridas, sin revelar la gravedad de estas, según informa Efe.

"Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más, pero nunca estuvo realmente solo", afirmó el mandatario al asegurar que vigilaban de cerca su localización mientras planeaban el rescate.

Captura de Truth Social de Trump.

"¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!", subrayó Trump, al señalar que ningún soldado resultó herido o muerto durante el operativo de rescate, del que no aportó más detalles.

Casi al mismo tiempo del derribo del F-15, un segundo avión militar, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del estrecho de Ormuz. El único tripulante de esa nave también fue rescatado con vida.

Ultimátum de Trump

Por otra parte Trump volvió a dar a Irán un nuevo ultimátum este sábado.

El lunes es la fecha límite que ha dado Trump al régimen iraní para abrir el estrecho de Ormuz: "Quedan 48 horas antes de que se desate el infierno sobre ellos", sentenciaba el mandatario en la red Truth Social.

El estrecho de Ormuz ha sido la clave del conflicto desde el inicio de los ataques.

Una quinta parte del petróleo a nivel mundial pasa por este enclave geoestratégico y, por eso, su cierre tras los ataques ha provocado un estrangulamiento de la economía de todo el globo.

La reducción del flujo de petróleo y de gas natural por este estrecho está generando una crisis energética mundial que deja una inflación disparada. Esta presión también está afectando a EEUU.

Por eso, la tensión se mantiene todavía al máximo nivel y la mirada está puesta en este lunes. Con el mundo pendiente de los nuevos ataques o acciones que pueda emprender el mandatario estadounidense sobre territorio iraní.