Trump desvela cómo será su biblioteca: mucho dorado, una estatua gigante de él, un museo de aviones y ni un solo libro

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha presentado el diseño de su futura biblioteca presidencial en Miami, caracterizada por el lujo, mucho dorado y una gran estatua suya. El edificio contará con un museo de aviones, incluyendo un Air Force One regalado por el emir de Catar, y destaca la ausencia de salas de lectura o libros. La biblioteca se construirá junto a la Torre de la Libertad, generando polémica entre la comunidad cubana de Miami por temor a que eclipse este símbolo histórico. Eric Trump lidera el proyecto, esperando recaudar cerca de 1.000 millones de dólares, y la torre tendrá 47 pisos en homenaje a que Donald Trump es el presidente número 47 de EEUU.

Donald Trump desveló este martes a través de su red Truth Social cómo será la futura biblioteca presidencial. Un vídeo muestra una torre de cristal edificada en el centro de Miami y coronada con el nombre del presidente.

El edificio contará con un inmenso vestíbulo en el que se exhibirá el Air Force One regalo del emir de Catar, valorado en unos 400 millones. A su lado, una escalera mecánica dorada facilitará el acceso a la planta superior.

Las imágenes no muestran las salas de lectura o los anaqueles conteniendo libros. Están plagadas de elementos muy al gusto de Trump: un auditorio presidido por una gigantesca estatua dorada o referencias a sus lugares favoritos, como el despacho oval o el inmenso salón de baile que se construye en el Ala Este de la Casa Blanca.

"Este hito frente al mar en Miami, Florida, permanecerá como un testimonio duradero de un hombre increíble", declaró en la red X Eric Trump pocas horas después de la publicación del vídeo. "El presidente más grande que nuestra nación haya conocido jamás", añadió.

El tercer hijo del presidente lidera la fundación que se hace cargo del proyecto. Comparte el control con su cuñado Michael Boulos, casado con su hermana Tiffany. Cuando presentó el proyecto a las autoridades de Florida, planteó la expectativa de recaudar cerca de 1.000 millones para su ejecución.

🚨 FIRST LOOK: The Donald J. Trump Presidential Library is officially here.



Over the past six months, I have poured my heart and soul into this project with my incredible team at @Trump.



This landmark on the water in Miami, Florida will stand as a lasting testament to an… pic.twitter.com/azV1hx0HG2 — Eric Trump (@EricTrump) March 31, 2026

La construcción de la biblioteca se sufragará en parte con donaciones privadas. Donald Trump aseguró que contribuirá con los millones de dólares que supuestamente obtendrá en caso de ganar las demandas interpuestas contra Disney, ABC News, Meta o Paramount.

La parcela donde se levantará la nueva torre está situada en el corazón de la ciudad. Se valoró alrededor de 60 millones de euros. El pasado mes de septiembre, el gobernador DeSantis y su gabinete republicano aprobaron la cesión de los terrenos a la fundación de la biblioteca.

La propiedad pertenecía a una institución educativa y se utilizaba como aparcamiento. Una votación popular rechazó la cesión. El asunto acabó en los tribunales, pero el juez desestimó la paralización de la transferencia.

No es la única polémica que ha rodeado al proyecto: la futura biblioteca se elevará junto a la Torre de la Libertad. A los 700.000 cubanos que residen en Miami no les gusta la idea de que eclipse al edificio que sirvió de refugio en los años 60 a los que huían del régimen castrista.

Parcela junto a la Torre de la Libertad de Miami donde se edificará la biblioteca presidencial. Cedida.

El presidente ha cultivado sus lazos con Florida desde 1985, fecha en la que compró Mar-a-Lago en Palm Beach por unos 10 millones de dólares. En 2019, trasladó allí su residencia desde Nueva York. La mansión es conocida como la 'Casa Blanca de invierno'.

Donald Trump ya era un famoso empresario de la construcción antes de dedicarse a la política. Es reconocido como uno de los principales promotores inmobiliarios de la ciudad de Nueva York, donde nació. A finales de los 70 construyó la torre Trump en Manhattan, donde se encontraba su oficina hasta acceder a la presidencia en 2016.

Otro proyecto polémico ejecutado bajo su mandato es la reconstrucción de una nueva Ala Este en la Casa Blanca. El edificio albergará el que pretende ser el mayor y más lujoso salón de baile del mundo: otro legado de la presidencia de Trump para las generaciones futuras.

Las bibliotecas presidenciales

En Estados Unidos, las bibliotecas presidenciales son complejos de archivos y museos que conservan y exhiben el legado documental y político de cada presidente. La tradición se inició tras el mandato de Franklin D. Roosevelt. Pertenecen al patrimonio federal y las gestiona la Administración de Registros y Archivos Nacionales (NARA).

Son centros singulares en los que se conservan y ponen a disposición del público los documentos oficiales, correspondencia, fotografías, grabaciones y otros materiales producidos durante el mandato de cada presidente.

Suelen constituirse como fundaciones privadas vinculadas al presidente. Se sostienen a partir de fondos recaudados para la construcción del edificio. Una vez terminado, se dona al Gobierno Federal, que asume los costes de funcionamiento del archivo.

Las más famosas son las de los presidentes Kennedy, en Boston, y Roosevelt, en Nueva York. Aunque la más visitada es la de Ronald Reagan, en California. Su espectacular museo incluye el Boeing 707 que sirvió de Air Force One a varios presidentes.

Según Politico, la torre que albergará la biblioteca presidencial de Miami tendrá 47 pisos para conmemorar que Trump es el presidente número 47 de la historia de EEUU. Superará a la de Obama, en Chicago, la más alta cuando termine su construcción.