El juez descarta desestimar el caso contra Maduro como pedía al no poder costear su defensa por las sanciones de EEUU

Las claves nuevo Generado con IA El juez encargado del proceso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores ha rechazado la petición de sus abogados para desestimar el caso. Maduro, expresidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, enfrentan un proceso judicial del que no han sido eximidos por decisión judicial. La defensa de Maduro solicitaba el cierre del caso, pero la autoridad judicial decidió continuar con el proceso.

El juez encargado del proceso contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, descartó este jueves desestimar su caso, como pedían sus abogados.

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