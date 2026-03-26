Cruzada demócrata contra el ICE: Los Ángeles prohíbe a sus funcionarios trabajar para las agencias de Inmigración

Las claves nuevo Generado con IA El Concejo Municipal de Los Ángeles ha aprobado por unanimidad una propuesta que prohíbe a los empleados públicos trabajar para agencias federales de inmigración como ICE o CBP. La medida afecta a todos los empleados de la ciudad, incluidos los de tiempo parcial o contratados temporalmente, y requiere la aprobación final de la alcaldesa Karen Bass. La ordenanza responde a las recientes redadas migratorias y busca limitar la colaboración de los trabajadores municipales con las autoridades federales de inmigración. Una iniciativa similar en la Asamblea de California propone impedir que exempleados del ICE trabajen en agencias policiales estatales, locales o en el sistema educativo público.

El Concejo Municipal de Los Ángeles ha aprobado este miércoles una propuesta que prohíbe a los trabajadores públicos aceptar segundos empleos que impliquen la aplicación de las leyes federales de inmigración.



En una votación unánime, el concejo aprobó la iniciativa que afecta a todos los empleados de la ciudad, incluidos los de tiempo parcial o el personal contratado por periodos cortos.



Los trabajadores no podrán tener vínculos laborales con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluidas sus dependencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EEUU (CBP), o con cualquier entidad o subcontratista dedicado a la aplicación de las leyes sobre inmigración irregular.

La ordenanza requiere la aprobación de la alcaldesa demócrata Karen Bass antes de que pueda entrar en vigor.



Los Ángeles ha aprobado varios proyectos para limitar la colaboración de sus empleados con las autoridades migratorias, tras las agresivas redadas de junio de 2025.



Una iniciativa similar fue presentada el mes pasado en la Asamblea de California.



El proyecto de Ley de la Asamblea 1627 inhabilitaría a los actuales empleados del ICE para obtener futuros empleos en cualquier agencia policial estatal o local de California, así como trabajar como maestros, administradores o personal en escuelas públicas, incluidos los sistemas de las universidades del estado.