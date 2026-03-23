Trump instala en la Casa Blanca una estatua de Cristóbal Colón derribada en unas protestas en 2020: "Es un héroe"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha instalado en la Casa Blanca una estatua de Cristóbal Colón, replicando una que fue derribada en protestas de 2020 en Baltimore. La nueva escultura, reconstruida por empresarios y políticos italoamericanos, fue financiada con donaciones y fondos federales tras la destrucción de la original. La estatua representa un gesto de Trump para reivindicar el legado de Colón, a quien considera un "héroe" y figura clave de la civilización occidental. La iniciativa surge en el contexto de la preparación para el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y la recuperación de otras figuras históricas controvertidas.

Donald Trump rescata a Cristóbal Colón. El presidente estadounidense ha ordenado instalar en los terrenos de la Casa Blanca una estatua del almirante y descubridor del Nuevo Mundo en un movimiento concebido para reivindicar su legado después de la retirada y derribo de monumentos en su honor desperdigados por todo el país.

De hecho, la estatua instalada este domingo en el lado norte del edificio Eisenhower Executive Office, ubicado en el Ala Oeste de la Casa Blanca y frente a la avenida Pensilvania de Washington, es una réplica de otra que los manifestantes derribaron y arrojaron al puerto de Baltimore en 2020.

La obra es una reconstrucción de una estatua que el presidente Ronald Reagan inauguró en Baltimore en 1984. Tras ser derribada en medio de una ola de protestas contra el racismo tras el asesinato de George Floyd, un grupo de empresarios y políticos italoamericanos, en colaboración con escultores locales, recuperaron los fragmentos y la reconstruyeron con el apoyo financiero de organizaciones benéficas hasta 30.000 dólares de fondos federales.

"Destruida el 4 de julio de 2020", reza un panel fijado a la base de la estatua. "Resucitada en 2022". También se detalla que la escultura fue regalada a la Casa Blanca el año pasado.

"En esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es un héroe, y el presidente Trump se asegurará de que sea honrado como tal durante generaciones", dijo Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado recogido por The New York Times.

Las protestas que se propagaron en 2020 por todo el territorio estadounidense se saldaron con el derribo de una treintena de estatuas de Colón. El almirante genovés ha sido foco de polémicas revisionistas en los últimos años por su papel como esclavista. También se le ha señalado como origen de la devastación de los pueblos indígenas.

Según el citado medio, la posibilidad de instalar la estatua del descubridor del Nuevo Mundo en la Casa Blanca surgió durante las preparaciones de la Administración Trump para celebrar el 250 aniversario de la independencia de EEUU.

El año pasado el mandatario republicano definió a Colón como "el héroe americano original, un gigante de la civilización occidental y uno de los hombres más valientes y visionarios que han pisado la faz de la tierra". El actual Gobierno ha recuperado en los últimos meses otras esculturas de figuras controvertidas y las ha repartido por los terrenos de la Casa Blanca.