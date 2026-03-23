Un avión de Air Canada choca con un camión de bomberos tras aterrizar en Nueva York: hay al menos cuatro heridos

Estado en el que ha quedado el avión de Air Canada tras el choque. Bing Guan Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Un avión de Air Canada colisionó con un camión de bomberos tras aterrizar en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York. El incidente dejó al menos cuatro heridos, incluyendo al piloto y al copiloto con heridas graves, y dos agentes del camión con fracturas. La FAA suspendió las operaciones en tierra en LaGuardia y varios vuelos fueron desviados o regresaron a su origen. El choque, ocurrido a unos 39 km/h, causó daños visibles en la parte delantera del avión, que transportaba a 76 pasajeros.

Un avión de Air Canada ha colisionado con un camión de bomberos en la noche de este domingo en el aeropuerto LaGuardia (Queens) en Nueva York. El incidente, que ha obligado a cerrar el tráfico aéreo, se ha saldado con al menos cuatro heridos, según informan medios locales.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre las causas del choque entre el CRJ-900 que acababa de aterrizar desde Montreal y el vehículo, que se produjo a unos 39 kilómetros por hora en la pista número cuatro. Un vídeo difundido en redes sociales muestra daños en la parte delantera de la aeronave, que transportaba a 76 pasajeros.

Según NBC News, el piloto y el copiloto de la aeronave sufrieron heridas graves, mientras que un sargento y un agente de Policía que iban en el camión de bomberos sufrieron fracturas y se encuentran en condición estable en un hospital.

JAZZ 646 (Air Canada CRJ-900) from Montreal collided with a vehicle on runway 04 while landing at LGA LaGuardia Airport this evening. 🙏



🎥 Davide Rea https://t.co/aDCtQiEIsg pic.twitter.com/OYerzTgWJk — Thenewarea51 (@thenewarea51) March 23, 2026

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó la suspensión de operaciones en tierra para todos los aviones en el aeropuerto hasta las 05:30 GMT, según un comunicado del organismo regulador. En la nota se detallaba que se trataba de una emergencia y que existía una alta probabilidad de que se prorrogara, sin especificar detalles.

La página web de LaGuardia muestra que los aviones que debían aterrizar habían sido desviados a otros aeropuertos o habían regresado a su punto de origen.

El Departamento de Bomberos de Nueva York detalló que estaba respondiendo a un incidente en el que se vieron involucrados un avión y un vehículo en la pista del aeropuerto de LaGuardia, pero no proporcionó más detalles.