Trump dice que "tienen razón" los que proponen retirar las bases en España y Alemania por no contribuir a reabrir Ormuz

El presidente estadounidense Donald Trump habla este viernes con la prensa, flanqueado por el secretario de Estado Marco Rubio. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump apoya la retirada de bases estadounidenses de España y Alemania por considerar que no colaboran en la seguridad del estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense ha criticado duramente a los miembros de la OTAN y a otros aliados por negarse a participar en operaciones militares contra Irán. La negativa de Pedro Sánchez a permitir el uso ofensivo de las bases de Rota y Morón ha intensificado el conflicto diplomático entre España y EEUU. Las bases de Rota y Morón, claves para la estrategia militar estadounidense en el Mediterráneo, podrían verse afectadas si Washington decide su cierre o traslado.

El presidente de EEUU, Donald Trump, señaló este viernes que "tienen razón" los legisladores que creen que Washington debería retirarse de las bases en España, Alemania y otros países de la OTAN que, según él, no están colaborando en la seguridad del estrecho de Ormuz.

El republicano hizo estas declaraciones a la prensa poco después de que Reino Unido autorizara el uso de bases militares británicas para atacar a las fuerzas iraníes que amenazan a los barcos en el estrecho de Ormuz.

"Creo que la OTAN ha decaído mucho. Deberían estar ayudando con el estrecho. Obtienen gran parte de su energía del estrecho de Ormuz y muchos senadores y congresistas están muy molestos por el hecho de que la OTAN no haya hecho nada", reprochó Trump.

Horas antes, el presidente de EEUU calificó como "cobardes" a los países miembro de la OTAN por no colaborar para abrir el estrecho de Ormuz en plena guerra estadounidense en Irán.

"No quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz; una simple maniobra militar que constituye la única razón de esos elevados precios del petróleo. Algo tan fácil de hacer para ellos, y con tan poco riesgo. ¡Cobardes, y nosotros lo recordaremos!", escribió este viernes el mandatario en su red Truth Social.

Trump consideró que los países de la Alianza Atlántica "no quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear. Ahora que esa batalla ha sido ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar", agregó.

"¡Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel!", aseguró.

Esta semana, el estadounidense criticó a los aliados de la OTAN y a Australia, Japón o Corea del Sur después de que estos rechazaran su petición de crear una coalición militar para asegurar la navegación en la ruta por donde pasa en torno al 20 % del comercio marítimo global de hidrocarburos, al responder que esta no es una guerra que ellos iniciaran.

Trump afirmó que las naciones de la Alianza Atlántica le informaron que "no desean involucrarse" en la guerra lanzada por EEUU junto a Israel, "a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo en nuestras acciones y que consideran que no se puede permitir que Irán posea armas nucleares".

Durante una reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, aseguró el martes que la OTAN está cometiendo "un error muy tonto" al no acudir a su llamado y cuestionó la lealtad del bloque hacia Washington.

En una serie de mensajes en Truth Social, Trump dijo como "el país más poderoso del mundo" no necesita "la ayuda de nadie", porque EEUU ha logrado "diezmar al Ejército iraní".

Tensión con Sánchez

La tensión entre Pedro Sánchez y Donald Trump por el uso de las bases de Rota y Morón se ha convertido en uno de los principales focos del choque diplomático entre Madrid y Washington en plena guerra contra Irán.

Sánchez ha vetado que estas instalaciones sirvan de plataforma para operaciones ofensivas en la ofensiva Furia Épica aferrándose al convenio de defensa que exige autorización previa española y al marco de la legalidad internacional, mientras Trump reclama libertad total de uso como si se tratara de territorio propio de Estados Unidos.

La negativa de Sánchez a que Estados Unidos utilizara las bases españolas reavivó el enfado de Trump, que ya había chocado con el jefe de Gobierno español cuando exigió a sus aliados elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB y se encontró con un “no” frontal.

El republicano reaccionó acusando a España de ser un "socio terrible" que se beneficia de la protección estadounidense pero se niega a asumir costes cuando necesita su ayuda.

Algunas voces influyentes en Washington han llegado incluso a plantear el cierre o el repliegue de las bases de Rota y Morón, pese a su enorme valor estratégico para la armada y la aviación de Estados Unidos en el Mediterráneo y el flanco sur de la OTAN.

En una entrevista en Fox News el 9 de marzo de 2026, el senador Lindsey Graham instó directamente a Trump: "Quiero que nuestras bases aéreas salgan de España y se trasladen a un país que nos permita utilizarlas", criticando que España "ha perdido el rumbo" y cuestionando el Artículo 5 de la OTAN si no apoyan operaciones contra el "régimen nazi de corte religioso" iraní.

El Gobierno de Sánchez, por su parte, ha intentado presentar su veto como una posición de principios, basada en el derecho internacional y en la apuesta por la diplomacia, al tiempo que ha subrayado el peso económico y social de las bases en Andalucía para presionar a Trump.

Dos bases clave para EEUU

Las bases estadounidenses de Rota y Morón constituyen dos piezas clave en la arquitectura estratégica de defensa Occidente.

Aunque ambas instalaciones están bajo soberanía española, su uso por parte de Estados Unidos está autorizado en el marco de la OTAN y de acuerdos bilaterales, lo que las convierte en plataformas fundamentales para operaciones internacionales.

Su localización, entre el Atlántico y el Mediterráneo, permite una respuesta rápida ante crisis en el norte de África, Oriente Medio o en rutas marítimas de alto valor geopolítico.

En los muelles de Rota pueden desplegarse hasta seis destructores equipados con el sistema Aegis, integrado en el escudo antimisiles de la OTAN y capaz de interceptar amenazas balísticas.

También supone un nodo logístico de primer nivel, facilitando el tránsito de buques y aeronaves de gran capacidad, como los C-17 o C-5, así como operaciones de reabastecimiento y despliegue hacia escenarios como el Golfo Pérsico o Líbano.

Alemania, por su parte, alberga la base aérea de Ramstein, la mayor instalación militar estadounidense fuera de su territorio y punto clave del poder aéreo de la OTAN en Europa.

Desde este enclave estratégico se articula buena parte del mando y control de las operaciones aéreas aliadas, al albergar el cuartel general de USAFE-AFAFRICA, responsable de coordinar las actividades de las fuerzas aéreas estadounidenses en Europa y África.

Ramstein desempeña también un papel central como plataforma logística de primer nivel. Desde sus pistas operan aeronaves de transporte fundamentales para el traslado de tropas, material y suministros en escenarios de crisis.

Si EEUU abandonara las bases en España (Rota y Morón) y Alemania (Ramstein y otras), tendría alternativas limitadas pero viables en Europa del Este, Reino Unido y bases marítimas, aunque con mayores costes logísticos y pérdida de proyección estratégica inmediata

En Europa del Este y los países orientales de la OTAN, dispone de bases en Polonia (Powidz, Łask), Rumanía (Mihail Kogălniceanu, Deveselu para antimisiles) y Bulgaria (Aitos, Novo Selo) podrían absorber operaciones aéreas y logísticas, ya reforzadas frente a Rusia.