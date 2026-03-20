El origen californiano de 'El Pelón', sucesor de 'El Mencho', dificulta su captura por parte de Estados Unidos en México

La nacionalidad y el linaje familiar de 'El Pelón' podrían tensar aún más la cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Washington ha ofrecido cinco millones de dólares por información que lleve a la captura de 'El Pelón', quien lidera una de las organizaciones criminales más poderosas de la región.

'El Pelón' es ciudadano estadounidense, lo que complica su captura por parte de Estados Unidos debido a requisitos legales adicionales para vigilar a sus propios ciudadanos.

Juan Carlos Valencia González, alias 'El Pelón', hijastro de 'El Mencho', ha tomado el control del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de su líder.

Todo apuntaba a una guerra de guerrillas. A una lucha sangrienta entre los capos de la droga por el control territorial. La muerte en febrero de 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante una operación de las autoridades mexicanas con apoyo de Estados Unidos, desató graves disturbios que bloquearon todo México.

A sus 56 años, Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los narcotraficantes más buscados del continente americano, dejó el control de su enorme imperio de la droga en el aire y sumió a la nación en una incertidumbre marcada por la violencia. Ahora, poco más de un mes después de su ostentoso funeral (que contó con un ataúd de oro), parece que alguien ha tomado las riendas.

Se trata de Juan Carlos Valencia González, de 41 años, hijastro de 'El Mencho'. Conocido también como 'El Pelón' o '03', se le atribuye la creación de dos células paramilitares que han participado en disputas entre organizaciones criminales rivales para asegurar rutas y territorios.

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Estados Unidos ya ha puesto precio a su cabeza: cinco millones de dólares. El problema, según revela The Wall Street Journal, es que Washington podría tener dificultades para atraparlo porque Valencia González es ciudadano estadounidense.

Nacido en el estado de California, su nacionalidad podría convertirse en un obstáculo legal para que las agencias de inteligencia accedan a información personal sobre quien lidera ya una de las organizaciones criminales más poderosas de la región.

Según el diario estadounidense, las normas que permiten al Gobierno estadounidense vigilar a sus propios ciudadanos en el extranjero exigen primero la aprobación del fiscal general y, además, la autorización de un tribunal secreto de inteligencia extranjera.

Este tribunal debe además confirmar que Valencia González actúa como un "agente de una potencia extranjera", es decir, vinculado a una organización terrorista internacional.

Cartel de recompensa.

Aunque estos requisitos pueden solventarse, los procesos adicionales podrían ralentizar cualquier operación, según han advertido funcionarios estadounidenses, tanto en activo como retirados, al WSJ.

Esta situación, además, podría tensar la cooperación estratégica entre la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y Washington. Una relación que, tras numerosos altibajos, ha permitido al Ejército mexicano acceder a información clave proporcionada por los servicios de inteligencia del país vecino, y capturar y matar así a 'El Mencho'.

En realidad, 'El Pelón' procede de una familia ligada al narcotráfico. Su padre biológico es Armando Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio, ya desaparecido.

Su madre, Rosalinda González Valencia, se convirtió en la esposa de 'El Mencho' y es figura relevante dentro del clan familiar de Los Cuinis, que durante años fue considerado el cerebro financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación.