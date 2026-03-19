EEUU valora levantar las sanciones al petróleo iraní para frenar la escalada de precios: unos 140 millones de barriles

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, ofrecen una rueda de prensa en el Pentágono. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA EEUU estudia levantar las sanciones al petróleo iraní, permitiendo liberar unos 140 millones de barriles para frenar la subida de precios. La medida busca controlar el precio de la energía y garantizar reservas mundiales, en el contexto de la guerra en Irán. Estados Unidos podría liberar más crudo de su reserva estratégica y espera colaboración internacional para asegurar el paso por el estrecho de Ormuz. El secretario de Defensa afirma que la campaña militar en Irán avanza según lo previsto, aunque no se fija una fecha de finalización.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha confesado que la Administración Trump valora la posibilidad de levantar próximamente las sanciones al petróleo iraní que se encuentra ya en buques de carga, que ascendería a 140 millones de barriles.

La decisión, similar a la adoptada con Rusia hace unos días, es un nuevo intento de la Casa Blanca para tratar de controlar el incremento del precio de la energía por su guerra en Irán y garantizar así las reservas mundiales.

"En los próximos días, podríamos levantar las sanciones al petróleo iraní que está en el mar. Son unos 140 millones de barriles", ha afirmado Bessent en una entrevista con la cadena Fox Business Network.

El nudo del petróleo mundial formado en Ormuz. EE.

"En esencia, utilizaremos el petróleo iraní contra los iraníes para mantener el precio [del petróleo] bajo durante los próximos 10 o 15 días mientras continuamos con la campaña militar", ha desgranado.

También ha sugerido que Estados Unidos podría liberar más petróleo de su propia reserva estratégica y ha advertido que el Gobierno cuenta con "muchas herramientas" a su disposición.

Bessent también se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de que otros países ayuden a los barcos a cruzar el estrecho de Ormuz, bloqueado desde el inicio del conflicto, de forma segura.

En concreto, el funcionario de la Casa Blanca ha desvelado que espera "una aclaración" de los aliados de la OTAN y de EEUU en Asia -como Corea del Sur o Australia-, ya que hace apenas un par de días rechazaron participar en una coalición para garantizar la seguridad en el estrecho.

"Estamos ganando"

En paralelo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha repetido en una rueda de prensa que "sus objetivos en Irán siguen siendo los mismos que el primer día" y que la campaña militar continuará porque va en buen camino.

"Estamos ganando de forma contundente y en nuestros propios términos", ha asegurado. No obstante, ha descartado poner una fecha de fin al conflicto.