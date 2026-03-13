Trump levanta durante un mes las sanciones al petróleo ruso ya cargado en buques para frenar la escalada de precios por Irán

Las claves nuevo Generado con IA La Administración Trump levanta por un mes las sanciones al petróleo ruso en tránsito para contener la subida de precios causada por la campaña militar contra Irán. La exención permitirá que cientos de millones de barriles de petróleo ruso actualmente en buques lleguen al mercado hasta el 11 de abril. La medida busca estabilizar los mercados energéticos mundiales tras el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo global. Aunque criticada por aliados europeos, la Casa Blanca defiende que la retirada temporal de sanciones no supondrá un beneficio significativo para Rusia.

La Administración Trump mueve ficha para tratar de contener la subida de precios desatada a raíz de su campaña militar contra Irán. Washington ha decidido levantar temporalmente las sanciones al petróleo ruso que esté en tránsito. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se trata de una medida para estabilizar los mercados energéticos mundiales, sacudidos por la guerra en Oriente Próximo.

Bessent ha detallado que las exenciones a las sanciones que permitirán la venta y entrega a nivel mundial de todo el petróleo ruso actualmente cargado en buques estarán vigentes únicamente hasta el 11 de abril. Según sus estimaciones, cientos de millones de barriles podrán ingresar al mercado al eliminar durante un mes las represalias económicas contra Moscú por su invasión de Ucrania y su negativa a acordar un alto el fuego.

La medida, con la que Vladímir Putin se frota las manos en un momento en que la economía rusa empezaba a mostrar signos de agotamiento por su esfuerzo bélico, es el último intento de la Casa Blanca por controlar los precios del petróleo tras el inicio de los bombardeos contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso clave por donde se transporta el 20% del petróleo mundial.

Durante las últimas horas el precio del barril de crudo ha oscilado por encima de los 100 dólares por unidad.

La semana pasada, el Departamento del Tesoro ya había autorizado a la India acceder al petróleo ruso varado en el mar por un periodo de 30 días, pero ahora extiende la medida de forma global. Pese a la controvertida medida, criticada por algunos aliados europeos, desde Washington se defiende que la retirada de las no supondrá un beneficio significativo para Rusia.

Rusia ha tenido que lidiar severas sanciones por parte de Estados Unidos y el resto del G-7 desde su invasión de Ucrania, que han incluido un límite al precio del petróleo y una ofensiva contra su 'flota fantasma', compuesta por buques sin identificar que los exportadores han utilizado para evadir las sanciones.

Según Fox News, este jueves había alrededor de 124 millones de barriles de petróleo de origen ruso en 30 lugares distintos de aguas internacionales.

Un petrolero ruso capturado por EEUU.

Trump aseguró el jueves que la subida del petróleo provocada por su guerra conjunta con Israel y la interrupción del flujo en el estrecho de Ormuz traerá "mucho dinero" a su país -EEUU es líder mundial en producción de crudo-, pero reafirmó que su prioridad ahora mismo es destruir el programa nuclear iraní.

No obstante, la decisión de levantar temporalmente estas sanciones a Moscú refleja una preocupación en la Casa Blanca por el daño que puede provocar en la economía estadounidense la subida de los precios del petróleo y el efecto que esto puede tener en las midterms del próximo mes de noviembre, en las que los republicanos esperan conservar el control del Congreso.

"El aumento temporal de los precios del petróleo es una perturbación temporal y de corto plazo que resultará en un beneficio masivo para nuestra nación y nuestra economía a largo plazo", ha defendido Scott Bessent en un comunicado, repitiendo la versión de Trump.