Cangrejo, chuletón y tecnología Apple: así gastó Pete Hegseth 90.000 millones de dólares del Pentágono en un mes

Expertos señalan que el gasto acelerado responde a la presión por utilizar el presupuesto antes del cierre del año fiscal, reavivando el debate sobre la gestión del presupuesto militar.

El desembolso representa un aumento del 18% respecto al año anterior y ha provocado críticas y peticiones de investigación desde el Partido Demócrata.

El gasto incluye 15 millones en chuletones, 7 millones en langosta, 2 millones en cangrejo real y millones en dispositivos y mobiliario.

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, gastó 93.000 millones de dólares en un mes, incluyendo lujosos alimentos y tecnología Apple.

El Jefe del Pentágono, Pete Hegseth, gastó más de 93.000 millones de dólares de dinero a cargo de los contribuyentes en septiembre de 2025, el último mes del gasto fiscal. El derroche económico incluye generosos gastos en alimentos, tecnología de Apple y costosos instrumentos musicales.

Este uso excesivo de fondos se ha producido bajo el primer año de la Administración de Donald Trump, con Hegseth al frente del Departamento de Guerra, anteriormente Defensa.

Estos datos han salido a la luz tras los registros federales de contratación, que han sido analizados por organizaciones encargadas de vigilar el gasto público.

El desembolso ha desatado duras críticas políticas desde el Partido Demócrata, que ha llevado a algunos miembros del Congreso a reclamar una investigación. Se trata de un incremento del 18% respecto al gasto durante 2024, el último año con Joe Biden como mandatario estadounidense.

El volumen total del gasto corresponde al conjunto de contratos firmados por el Departamento de Guerra durante el pasado septiembre, que incluyen adquisiciones militares, tecnología, mantenimiento de sistemas de defensa y servicios logísticos para las fuerzas armadas.

Sin embargo, algunos contratos concretos han generado especial controversia tras hacerse virales en medios y redes sociales. En los últimos días del mes se produjo el mayor gasto, con hasta 50.000 millones de dólares invertidos en la última semana laboral del presupuesto anual.

Gasto en productos lujosos

Entre las compras registradas en septiembre figuran aproximadamente 15 millones de dólares en chuletones de ternera (bife), cerca de 7 millones en colas de langosta y alrededor de 2 millones en cangrejo real de Alaska.

Pese a que el propio Hegseth expresó en el pasado su disgusto por la tendencia de su departamento a tener generales y soldados con sobrepeso, el Pentágono no redujo los costes relacionados.

De hecho, este septiembre incluyó un importante desembolso de 124.000 dólares en máquinas de helado y 139.000 dólares en donuts.

Aunque estas compras representan solo una pequeña fracción del gasto total del mes en alimentos para los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, estos ejemplos han sido utilizados por críticos del presupuesto militar para cuestionar la gestión del dinero público.

El Secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, habla en el evento "Shields of the Americas". Reuters

En la actualidad, según datos de la DLA -la agencia encargada de la cadena global de suministro de alimentos para las Fuerzas Armadas-, el desembolso mensual se encuentra alrededor de los 250 millones de dólares. Se destina a productos como conservas, productos lácteos, patatas y panadería.

Este gasto de alrededor de 22 millones de dólares tan solo en comida de lujo para los militares equivale al presupuesto habitual en alimentación. Son productos, además, que habitualmente no consumen las Fuerzas Armadas como parte de su rancho.

Esta aceleración del gasto se produjo en lo que algunos expertos describen como el “Amazon Prime Day” de la Administración federal. Se refiere al periodo previo al 30 de septiembre en el que las agencias se apresuran a utilizar los fondos restantes de sus presupuestos anuales para evitar que expiren.

En todo caso, este derroche no solo se produjo en la alimentación. Entre las partidas más destacadas figura la tecnología de la información y las telecomunicaciones, que concentraron 5.900 millones de dólares.

Desde el Departamento de Defensa se realizó una importante inversión en dispositivos tecnológicos de Apple y contratos para equipamiento diverso, desde muebles para instalaciones militares hasta un piano de cola destinado a una residencia oficial de la Fuerza Aérea.

Según los datos de este informe, desde el departamento de Defensa gastaron al menos 5,3 millones de dólares sólo en las tiendas Apple, incluidos 400 iPads nuevos a 315.200 dólares.

Además, también compraron el piano de cola Steinway de 98.329 dólares para el jefe de personal de la residencia de la Fuerza Aérea y una flauta personalizada que tuvo un coste de 21.750 dólares.

Otro de los grandes gastos correspondió a mobiliario para distintas instalaciones, que sumó 225,6 millones de dólares el pasado septiembre. Una cifra superior al gasto ejecutado bajo la administración Biden, pero inferior a la que tuvo Obama en su mandato.

El año fiscal estadounidense

A pesar de lo llamativo de las cifras de gasto, algunos expertos en finanzas, como los economistas Jeffrey Liebman y Neale Mahoney, han señalado que cuando se acerca la fecha en la que expira el año fiscal, las agencias tienen incentivos para gastar los fondos restantes antes de que desaparezcan.

En Estados Unidos, el año fiscal federal termina el 30 de septiembre, lo que genera incentivos para que los distintos organismos federales utilicen el presupuesto asignado antes de perderlo.

Este fenómeno, conocido como “use-it-or-lose-it spending” (úsalo o piérdelo), provoca que muchas de las agencias federales aceleren la firma de contratos en las últimas semanas del ejercicio, para evitar perder esta partida presupuestaria.

En todo caso, el episodio ha reavivado el debate en Washington sobre la gestión del enorme presupuesto del Pentágono, que supera los 800.000 millones de dólares anuales, y sobre los mecanismos de control del gasto público en el Departamento de Defensa.

Ante este patrón, algunos analistas independientes e incluso senadores de diferentes fuerzas políticas han propuesto reformar el sistema presupuestario para permitir que las agencias puedan transferir parte de su presupuesto al año siguiente, lo que reduciría la presión por gastar fondos antes de que termine el ejercicio.

Las revelaciones han provocado reacciones desde el Partido Demócrata, donde algunos dirigentes ya han sugerido que podría existir fraude en la gestión del Pentágono o mala gestión en el uso de fondos federales.

El líder de los Demócratas en el Senado, Chuck Schumer, confirmó las cifras de gasto. Calificó a Hegseth de “auténtico estafador” y de "derrochar el dinero de los estadounidenses".

Chuck Schumer, líder de los Demócratas en el Senado, durante una rueda de prensa en Washington. Reuters

Además, acusó al jefe del Pentágono de no mirar por el interés de la ciudadanía estadounidense al elevar el gasto en material innecesario y comidas de lujo, mientras el ejecutivo encabezado por Donald Trump no reduce los costes de los tratamientos médicos.

“Hegseth gastó 93.000 millones de dólares en un solo mes, aproximadamente lo que costaría extender durante tres años los créditos fiscales del Affordable Care Act”, afirmó Schumer en redes sociales.

A la vez, añadió en su mensaje una dura crítica respecto al gasto realizado por el Departamento de Defensa durante el mandato de los republicanos.

"En lugar de reducir los costes sanitarios para los estadounidenses, Hegseth gastó millones de dólares de los contribuyentes en fruteros, sillones declinables, máquinas de helado, cangrejo real de Alaska y un piano de cola", añadió Schumer.

En paralelo, el actual gobernador de California, Gavin Newsom, llegó a sugerir que en este importante gasto debe haber algún tipo de fraude.

El Gobernador de California, Gavin Newsom, en una visita a New Hampshire. Reuters

Entre las soluciones que aportan analistas independientes estaría que se autorizara a cada departamento estatal a trasladar hasta un 5% del presupuesto al año siguiente para evitar el gasto apresurado al final de cada ejercicio económico.

Así lo expresan desde Open the Books, el think tank conservador The Heritage Foundation o el ex director financiero del Departamento de Defensa, Robert Hale, que aseguran que con esta medida se evitaría el derroche apresurado.

Hale recalca que el derroche se produce porque existe un gran temor desde los distintos departamentos de que el dinero sobrante regrese al Tesoro de EEUU y pueda llegar a ser descontado de futuros presupuestos, al no ser necesario durante el año anterior.