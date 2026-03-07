Jessica Foster, la influencer pro-Trump generada con IA que acumula más de 900.000 seguidores en Instagram

El caso ha reavivado el debate sobre la ética y credibilidad de los influencers creados por IA en redes sociales.

A medida que avanzamos hacia una era en la que distinguir la realidad de la ficción se estrecha, una nueva sensación viral ha captado la atención de internet en apenas unos meses.

Se trata de Jessica Foster, una mujer que ha acumulado casi un millón de seguidores en Instagram gracias a su imagen de auténtica patriota estadounidense que aparece siempre rodeada de algunos de los líderes más poderosos del mundo.

En las redes sociales, Foster se presenta como una joven militar estadounidense cercana al poder político. Publica fotografías con uniforme, posa en supuestos actos oficiales y comparte mensajes de apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sus publicaciones acumulan miles de 'me gusta' y comentarios de seguidores que la felicitan o incluso confiesan estar enamorados de ella.

Pero, como suele ocurrir en internet, no todo lo que se ve es real. Esta mujer no existe. Es, en realidad, un personaje generado con inteligencia artificial.

Detrás de sus fotografías hay un producto ficticio que ha avivado aún más el debate sobre la inteligencia artificial y sobre la naturaleza de la credibilidad digital en la era actual.

La cuenta viralizada pertenece a un personaje creado íntegramente con IA, uno de los ejemplos más recientes del auge de los llamados influencers virtuales.

Su perfil comenzó a publicar en noviembre de 2025 y en apenas unos meses ha conseguido reunir a más de 900.000 seguidores con poco más de unas decenas de publicaciones.

Este personaje caricaturiza a una defensora del llamado "espíritu americano". Defensora de Trump, de las políticas defendidas por los republicanos y con un carácter belicista, ya que simula estar involucrada en labores militares.

Sus fotografías combinan estética militar —uniformes, botas o vehículos blindados— con una imagen propia de influencer, con poses cuidadas y una estética muy trabajada.

Pese a que el personaje es artificial, una parte importante de los seguidores interactúa con el perfil como si se tratara de una persona real. En los comentarios a sus publicaciones es sencillo encontrar mensajes que elogian su belleza o que muestran admiración por su supuesto trabajo.

Aunque algunos usuarios tratan de advertir que las imágenes no son reales, sino creadas con IA, esas advertencias conviven con miles de comentarios que parecen asumir que Foster es una persona de verdad.

Fotos con líderes mundiales

Uno de los elementos que ha impulsado la popularidad del perfil son las imágenes en las que Jessica Foster aparece junto a líderes políticos y figuras conocidas. En algunas publicaciones se la puede ver posando junto al líder republicano, Donald Trump.

En otras publicaciones, se sitúa a Jessica Foster en montajes con dirigentes internacionales como el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, el dirigente ruso Vladimir Putin o el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Debido al auge de la IA, todas las escenas parecen fotografías reales tomadas en lugares emblemáticos como el Despacho Oval.

En el perfil de Foster, también hay hueco para que comparta escena con grandes deportistas, como es el caso de Cristiano Ronaldo, con el que aparece en un post.

Hay que recordar que Trump trató de reclutar a Cristiano Ronaldo hace unos meses para que se sume a la MLS, la liga de fútbol estadounidense, en un acto en el que le llamó "el mejor de todos los tiempos", en un claro guiño para que se mudara de Arabia Saudí a Estados Unidos.