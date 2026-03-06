Unos documentos del 'caso Epstein' que se habían ocultado revelan que una mujer acusó a Trump de abuso sexual al FBI

Las claves nuevo Generado con IA Nuevos documentos del caso Epstein implican a Donald Trump en un supuesto caso de abuso sexual contra una menor en los años 80. Una mujer declaró al FBI en 2019 que fue abusada por Trump y Jeffrey Epstein cuando tenía 13 años, y que Epstein la amenazó y agredió. Los documentos recién publicados fueron inicialmente clasificados como duplicados y no se incluyeron en la entrega inicial de materiales del Departamento de Justicia. La fiscal general Pam Bondi enfrenta críticas y una citación ante la Comisión por la gestión y publicación de los documentos del caso.

El Departamento de Justicia de EEUU desveló este jueves nuevos documentos relacionados con el caso Epstein que implican a Donald Trump en un supuesto caso de abuso. Los archivos desclasificados se relacionan con interrogatorios hechos por el FBI en 2019 a una mujer cuya identidad no ha sido revelada y que habría sido víctima del actual mandatario republicano..

Los nuevos documentos entregados reflejan declaraciones de una mujer que acusaba a Trump de supuestos abusos cuando ella era menor en los años 80. La denunciante declaró que un hombre llamado Jeff la había violado en los años 80, cuando tenía unos 13 años. La mujer dijo a los agentes que en aquel momento desconocía la identidad de ese hombre, pero que lo identificó cuando fue detenido en 2019.

Un mes más tarde añadió nuevos detalles en una entrevista de seguimiento: denunció que Epstein la había amenazado con encarcelar a su madre. También le pegó y abusó sexualmente de ella. En una ocasión viajó a Nueva Jersey o a Nueva York donde se encontró con Donald Trump. Los documentos publicados mencionan que declaró haber golpeado a Trump porque intentó agredirla sexualmente.

Las nuevas revelaciones se producen mientras la fiscal general Pam Bondi se enfrenta a una tormenta política por la forma en que su departamento ha gestionado los archivos publicados. Cinco miembros republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara se han unido a los demócratas para citar a Bondi ante la Comisión.

Varios medios estadounidenses habían denunciado que en la entrega realizada el pasado mes de enero faltaban materiales clave para la investigación. En particular, se referían a interrogatorios policiales a una mujer que declaró haber sufrido abusos cuando era menor por parte de Donald Trump y Jeffrey Epstein.

La existencia de los documentos relacionados con los interrogatorios citados se conoció al analizar el índice de los materiales liberados por el Departamento de Justicia. En él se reflejaba la existencia de notas de cuatro entrevistas del FBI, pero en la documentación presentada solo aparecía una. En ella se describía exclusivamente la acusación contra Epstein. Los otros tres no se habían incluido.

Los archivos publicados tampoco incluían las notas posteriores realizadas por los agentes como consecuencia de los interrogatorios realizados. El índice sí reflejaba la existencia de las notas. El Departamento de Justicia comentó que los únicos documentos retenidos eran los que estaban relacionados con causas federales abiertas.

Pero este jueves aclaró que el material se había "clasificado incorrectamente como duplicado". Por eso no se había publicado junto con el resto de los tres millones de documentos entregados en enero. "Revisaremos el asunto siempre que sea necesario, como hemos hecho hasta ahora", declararon fuentes del Departamento de Justicia.