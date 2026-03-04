Margarita Robles se reúne con el embajador de EEUU, la Casa Blanca se jacta de que España "colabora" en su ofensiva militar contra Irán y Moncloa lo niega

Las claves nuevo Generado con IA La Casa Blanca afirma que España ha accedido a cooperar con el Ejército de Estados Unidos en la ofensiva militar contra Irán. El Gobierno español y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, desmienten dicha cooperación y mantienen que la posición de España no ha cambiado. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se reunió con el nuevo embajador de EEUU, Benjamín León, y reiteró el compromiso de España con la paz.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este miércoles en rueda de prensa que España ha aceptado cooperar con el Ejército de Estados Unidos.

"En lo que respecta a España, creo que ayer escucharon el mensaje del presidente alto y claro. Y, según tengo entendido, en las últimas horas han accedido a cooperar con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos", declaró.

"Pero el presidente espera que toda Europa, todos nuestros aliados europeos, por supuesto, cooperen con esta misión", añadió acto seguido.

Las declaraciones de Leavitt se producen 24 horas después de que Donald Trump amenazara a España con un embargo tras el veto de Pedro Sánchez a la utilización de las bases de Rota y Morón para la operación militar en Irán.

Este miércoles, además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, mantuvo su primer encuentro con el nuevo embajador de Estados Unidos, Benjamín León, a quien trasladó el compromiso de España y de sus fuerzas armadas con la paz.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne este miércoles con el embajador de Estados Unidos, Benjamín León. EFE

El Gobierno ha desmentido, sin embargo, la versión ofrecida por Leavitt. "Eso no es así, es falso. No se ha producido ninguna conversación con la Casa Blanca al respecto", sostienen fuentes de Moncloa.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, también ha desmentido en el programa 'Hora 25' de la Cadena Ser a la portavoz de la Casa Blanca. "No tengo la menor idea de a qué se puede referir, la posición de España no ha cambiado en absoluto", ha subrayado el jefe de la diplomacia española.

"Nuestra posición sobre el uso de las bases militares y sobre los bombardeos a Irán no ha cambiado en absoluto, se mantiene invariable", ha reiterado.

