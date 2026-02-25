Una imagen de los archivos de Epstein muestra a Stephen Hawking con dos mujeres en bikini: "Eran sus cuidadoras"

Stephen Hawking posa junto a dos mujeres en bikini en la isla caribeña de Saint Thomas. Departamento de Justicia de EEUU

En la montaña de archivos desclasificados del pederasta Jeffrey Epstein figura una imagen del ya fallecido Stephen Hawking en la que aparece junto a dos mujeres en bikini cuyos rostros aparecen censurados. La difusión de la fotografía, en la que el físico británico aparece tumbado en una hamaca, corrió a cargo del Daily Mail.

La familia de Hawking aclaró al tabloide que las dos mujeres que lo acompañan en la imagen, tomada hace veinte años en el hotel Ritz-Carlton de la isla caribeña de Saint Thomas, muy cerca de Little Saint James, la isla privada del magnate neoyorquino, eran "sus cuidadoras de larga duración del Reino Unido".

La familia sostiene, además, que Hawking había pronunciado ese día un discurso sobre cosmología cuántica en un simposio científico organizado por el propio Epstein bajo el título The Energy of Empty Space That Isn’t Zero, al que acudieron una veintena de científicos de reconocido prestigio.

"El profesor Hawking realizó algunas de las mayores contribuciones a la física del siglo XX y, al mismo tiempo, fue la persona que más tiempo sobrevivió a una enfermedad de la neurona motora, una afección debilitante que le dejó dependiente de un respirador, un sintetizador de voz, una silla de ruedas y atención médica permanente", declaró una portavoz de la familia. "Cualquier insinuación de conducta inapropiada por su parte es errónea y extremadamente disparatada".

Su entorno no explicó, sin embargo, quién tomó la imagen ni cómo acabó en los archivos de Epstein. No es la primera vez que Hawking, fallecido en marzo de 2018 a los 76 años, orbita alrededor del pederasta.

El físico ya apareció en otra fotografía en una barbacoa difundida en 2015, y un año después, el pederasta le ofreció una inmersión en submarino por los fondos marinos alrededor de su isla privada. Entonces, Epstein modificó el submarino expresamente para que la silla de Hawking cupiera.

El nombre del científico aparece mencionado al menos 250 veces en los archivos de Epstein, pero no hay indicios de que haya cometido ningún delito. Aunque un correo electrónico enviado desde la cuenta del pederasta explica cómo desacreditar la alegación de Virginia Giuffre, una de sus víctimas, de que Hawking participó en una orgía con menores.

"Podéis ofrecer una recompensa a cualquiera de los amigos, conocidos o familiares de Virginia que se presenten y ayuden a demostrar que sus alegaciones son falsas. La más contundente es la cena con Clinton y la nueva versión en las Islas Vírgenes según la cual Stephen Hawking participó en una orgía con menores", recoge el correo.

Gates y Summers, señalados

Otros nombres que figuran en los papeles de Epstein son los del magnate Bill Gates y de Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos durante el segundo mandato de Bill Clinton, otra de las figuras castigadas por su estrecha relación de amistad con el pederasta.

El propio Gates pidió disculpas este miércoles durante una reunión con el personal de su organización benéfica. El cofundador de Microsoft, de 70 años, "asumió la responsabilidad de sus actos" y "habló con franqueza y respondió detalladamente a varias preguntas", según recoge el comunicado de su fundación.

El magnate reafirmó, no obstante, su inocencia. "No pasé tiempo con las víctimas, las mujeres que le rodeaban", subrayó. "No hice nada ilícito. No vi nada ilícito".

Summers, por su parte, renunció este miércoles a los cargos que ostentaba en Harvard. La universidad de la Ivy League confirmó que el exsecretario del Tesoro había dejado de ser codirector del Mossavar-Rahmani Center for Business and Government, y anticipó su jubilación.