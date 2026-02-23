Una poderosa tormenta paraliza parte del noreste de EEUU con nevadas históricas desde Nueva York hasta Massachusetts

Las claves nuevo Generado con IA Una tormenta invernal histórica ha paralizado el noreste de EEUU, con nevadas de hasta 60 cm desde Nueva York hasta Massachusetts. Miles de vuelos han sido cancelados y se han cerrado colegios y oficinas; solo circulan vehículos esenciales en varias ciudades. Siete estados, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts, se encuentran en estado de emergencia por la intensidad del temporal. Las autoridades han pedido a la población evitar salir de casa y se han suspendido servicios de trenes y autobuses en varias zonas afectadas.

Colegios cerrados, miles de vuelos suspendidos y carreteras abiertas sólo a vehículos esenciales. Son algunas de las consecuencias de una poderosa tormenta invernal que ha paralizado gran parte del noreste de Estados Unidos con la nevada más intensa de la última década en ciudades como Nueva York o Boston.

En sus previsiones, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió el domingo de la una "tormenta potencialmente histórica y destructiva", que tiene en vilo a al menos siete estados de la zona noreste: Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts.

Todos ellos en estado de emergencia desde este domingo ante un escenario cuya peligrosidad iba a intensificarse en la madrugada del domingo al lunes, y que ha obligado a cancelar miles de vuelos, sobre todo en los aeropuertos ubicados al norte del país.

El sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware mostró que más de 5.500 vuelos ya habían sido cancelados para este lunes.

La firma de análisis de aviación Cirium indicó que más de 25.000 vuelos tenían programada su salida desde Estados Unidos este lunes, y que las cancelaciones también aumentaron para el martes, especialmente en los principales aeropuertos del noreste.

Copiosas nevadas

Este lunes la tormenta ha dejado acumulaciones de nieve de entre 30 y 60 centímetros en buena parte del corredor entre Nueva York y Massachusetts, con intensidades de hasta 5–7 centímetros por hora en los momentos más duros del temporal.

En el área de Nueva York, algunos puntos de Long Island superan ya los 55 centímetros, mientras que en la propia ciudad se han medido alrededor de 35–40 centímetros, suficientes para paralizar el tráfico y obligar al cierre de escuelas y oficinas.

En Nueva Jersey, los totales se acercan o superan los 60 centímetros en localidades del interior como Freehold, uno de los registros más altos del noreste, y se sitúan claramente por encima del medio metro en varias zonas del estado.

Pensilvania y Delaware también han quedado bajo un espeso manto de nieve, con valores que rondan los 35–50 centímetros en algunas áreas y la mayor nevada en años en ciudades como Filadelfia, que ha registrado más de 30 centímetros.

Más al norte, en Connecticut y Rhode Island se están midiendo alrededor de 40–45 centímetros en puntos costeros como New London o North Kingstown, con ventiscas que reducen la visibilidad a pocos metros.

En Massachusetts, especialmente en el entorno de Boston, las previsiones apuntan a acumulaciones finales de entre 30 y 50 centímetros, con rachas de viento que levantan la nieve y empeoran todavía más las condiciones en carretera.

Estados de emergencia

Ante esta situación, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró el domingo el estado de emergencia en la ciudad.

Entre las medidas adoptadas se prohíbe la circulación en la Gran Manzana de camiones, automóviles, motocicletas e incluso bicicletas, para dejar libres las calles a los servicios esenciales y quitanieves.

Tampoco abrieron sus puertas este lunes los centros escolares para que los 900.000 estudiantes de la ciudad disfrutasen del tradicional "día de nieve", al quedar todas las clases a distancia y extraescolares canceladas.

Las oficinas municipales no prestaron tampoco servicio y los empleados no esenciales pudieron trabajar a distancia.

"Insto a todos los neoyorquinos a que, por favor, se queden en casa", pidió Mamdani.

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, también declaró el estado de emergencia y ordenó a los trabajadores estatales que se quedaran en casa.

Connecticut prohibió la circulación de vehículos comerciales en las carreteras de acceso limitado, exceptuando únicamente las entregas de emergencia y esenciales.

Las líneas de trenes y autobuses en Nueva Jersey se detuvieron, mientras que la Autoridad de Transporte Público de Rhode Island dijo que suspendería todo el servicio desde el domingo por la noche hasta el lunes y anunciaría planes para reanudar el servicio solo cuando las condiciones mejoren.