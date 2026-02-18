Detenido un joven de 18 años que corría hacia el Capitolio de Estados Unidos con una escopeta cargada y munición

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 18 años fue detenido al correr hacia el Capitolio de Estados Unidos con una escopeta cargada y munición. El detenido, identificado como Carter Camacho y residente de Georgia, enfrenta cargos por portación ilegal de armas y munición no registrada. El sospechoso llevaba chaleco táctico, guantes y munición adicional; en su vehículo hallaron un casco de Kevlar y una máscara de gas. El incidente ocurrió en un contexto de aumento de amenazas contra legisladores, aunque el Congreso no estaba en sesión esta semana.

La Policía del Capitolio de Estados Unidos ha detenido este martes a un joven de 18 años que corría hacia el edificio legislativo con una escopeta cargada, un incidente que no ha dejado heridos ni ha supuesto amenazas adicionales.

El detenido ha sido identificado como Carter Camacho, residente de Georgia, y enfrenta cargos por actividades ilícitas, portación de un rifle sin licencia y posesión de arma de fuego y munición no registradas.

Según ha informado la Policía de la ciudad, el joven ha aparcado una camioneta Mercedes blanca en la Avenida Maryland y se ha dirigido hacia el Capitolio a gran velocidad.

El jefe del cuerpo, Michael G. Sullivan, ha explicado a medios locales que los agentes lo han logrado interceptar en una escalera próxima a la fachada oeste, donde le han apuntado con sus armas y le han ordenado que soltara la escopeta. El sospechoso, que ha obedecido de inmediato, ha sido arrestado en el lugar.

Las autoridades han detallado que el hombre llevaba consigo un chaleco táctico, guantes y munición adicional. En el interior del vehículo se han encontrado además un casco de Kevlar y una máscara de gas.

El Congreso no estaba en sesión esta semana, pero el episodio ocurre en un contexto de aumento de amenazas contra legisladores, tras un repunte de investigaciones por comunicaciones y conductas preocupantes dirigidas contra miembros del Congreso y el complejo del Capitolio.