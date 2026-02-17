Trump intenta convencer a Meta y Google para lograr los datos de los usuarios críticos con ICE en redes

La administración Trump también presiona a empresas tecnológicas como Anthropic por restringir el uso de su IA en operaciones militares y de vigilancia.

Las acciones buscan identificar y perfilar a quienes critican al gobierno, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad y la libertad de expresión en EE.UU.

Google admite revisar las peticiones del gobierno y notificar a los usuarios afectados, salvo cuando se le prohíbe hacerlo, mientras que Meta, Reddit y Discord no han respondido públicamente.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ha solicitado a Meta, Google, Reddit y otras plataformas datos personales de usuarios críticos con ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lleva meses enviando requerimientos oficiales a Meta, Google, Reddit y otras compañías del sector para que entreguen los datos personales de los usuarios de cuentas desde las que se haya criticado al ICE.

La decisión no tiene apoyo judicial, pero negarse a colaborar con una agencia federal puede tener consecuencias para estas empresas, sobre todo si sus dueños quieren seguir teniendo buena relación con Donald Trump y su administración.

El hecho de que buena parte del negocio de estas plataformas consista precisamente en el anonimato que presta a sus usuarios invita a pensar que no todos estos requerimientos están siendo atendidos.

Sin embargo, Google ya ha admitido que va estudiando las peticiones según llegan y que informa de ellas a los afectados, "salvo en caso de que se nos pida no hacerlo", lo cual parece una admisión de que sí está colaborando con el Gobierno.

Aunque Meta, Reddit y Discord no contestaron a The New York Times en su petición de información, los responsables del DSN consultados afirman que también están ayudando a la Casa Blanca en su lucha contra la crítica en redes.

Se desconoce qué está haciendo el DSN con esos datos confidenciales.

Agentes del ICE ya amenazaron durante las redadas en Mineápolis de que se estaba grabando a los manifestantes y serían sometidos a técnicas de reconocimiento facial para meterles en una base de datos de personas conflictivas.

Es probable que ambas operaciones tengan un mismo fin: completar los perfiles de cientos de miles de estadounidenses críticos con el Gobierno para posibles acciones judiciales (o incluso electorales) posteriores.

Por supuesto, los afectados pueden protestar ante los tribunales y exigir al gobierno que se deshaga de toda huella de sus datos personales adquiridos de esta manera… pero, para ello, obviamente, tienen que saber que las compañías se los están entregando.

Sin conocimiento previo, muchos de estos usuarios estarán ahora mismo siendo objeto del escrutinio de la agencia federal liderada por la polémica Kristi Noem sin siquiera intuirlo.

El DSN, sin financiación desde el sábado

La exgobernadora de Dakota del Sur fue señalada por demócratas y republicanos moderados como responsable último de las muertes de Renée Good y Alex Pretti en menos de tres semanas.

Incluso parte del movimiento MAGA pareció buscar en Noem una especie de cabeza de turco para proteger al gran líder.

La negligencia de Noem al ejecutar las órdenes de Trump habría sido la causa de estos incidentes, que la propia Noem se negó a condenar en ningún momento.

Sin embargo, Noem ha sobrevivido a la marejada política. Al menos, de momento.

El pasado viernes, los demócratas bloquearon cualquier acuerdo para la financiación de la agencia, lo que hace que, en la actualidad, sus trabajadores no estén cobrando sueldo alguno.

Desde MAGA se asegura que esto pone en peligro la política migratoria de la administración Trump, pero figuras demócratas como el senador John Fetterman han dejado bien claro que no será así.

De hecho, lo curioso de todo esto es que el ICE sigue funcionando de manera independiente, pues su financiación ya está garantizada por la ley de presupuestos aprobada el mes de julio del año pasado —la One Big Beautiful Bill— tras tensas negociaciones entre ambos partidos.

En otras palabras, los demócratas han forzado este cierre para introducir cambios en el ICE, pero el ICE seguirá tal y como estaba mientras que el resto de trabajadores, en áreas tan críticas como el transporte, pagarán las consecuencias.

Amenazas a Anthropic por el uso de la IA

Una de las peticiones de la oposición es que los agentes del ICE dejen de llevar máscaras que les tapan la cara, pues hace difícil su identificación en caso de mala praxis.

Su aspecto paramilitar, defendido por Noem apelando a razones de seguridad, recuerda al de los Oath Keepers, los Proud Boys y otras "milicias" de ultraderecha que han apoyado siempre a Trump y que, de hecho, tuvieron una participación activa en las protestas que desembocaron en la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021.

No deja de ser irónico que, mientras el DSN protege la identidad de sus agentes, exija los datos personales de aquellos que les critican.

Parece un movimiento más propio de un estado totalitario que de una democracia donde la libertad de expresión debería estar garantizada sin más limitaciones que la ley.

La presión sobre Google, Meta, Reddit, Discord, etc. se suma a las amenazas del Pentágono a la compañía Anthropic, propietaria de Claude, la herramienta de IA que utilizó el Departamento de Defensa para la captura de Nicolás Maduro.

Anthropic no quiere que su tecnología se utilice para disparar armas sin supervisión humana ni para el espionaje masivo de ciudadanos estadounidenses.

La administración Trump considera estas restricciones un acto de deslealtad y Pete Hegseth, secretario de Defensa (o de Guerra, como lo llama la actual administración), ha afirmado que el Pentágono está preparado para cortar relaciones en cualquier momento y sancionar a aquellas empresas que lleguen a acuerdos con Anthropic o utilicen Claude.

La deriva autoritaria, a la que se podrían añadir los despidos masivos en el Washington Post tras el cambio de rumbo exigido por Jeff Bezos o la extrañísima decisión de la firma Gallup de no continuar publicando las tasas de aprobación del presidente tras casi un siglo haciéndolo, parece no tener vuelta atrás.

Las elecciones de mitad de mandato del próximo mes de noviembre serán la gran piedra de toque de la democracia estadounidense. Si se llegan a celebrar.