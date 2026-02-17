Irán habla de "avances" en la negociación con EEUU pero descarta un acuerdo inminente y cierra el estrecho de Ormuz

Las claves nuevo Generado con IA Irán y Estados Unidos han logrado avances modestos en la segunda ronda de conversaciones nucleares en Ginebra, acordando principios rectores para un posible acuerdo. El ministro iraní Abbas Araqchi enfatizó que, aunque hay progreso, no se espera un acuerdo inminente y las negociaciones sobre sanciones y programa nuclear continúan. Teherán anunció el cierre temporal del estrecho de Ormuz para realizar maniobras militares, simulando el bloqueo de esta ruta clave para el transporte mundial de petróleo. El líder supremo iraní, Ali Jameneí, advirtió a Estados Unidos contra cualquier intento de derrocar al gobierno iraní y cuestionó la fortaleza militar estadounidense.

Irán sostiene haber dado unos primeros, aunque muy modestos, pasos en la segunda ronda de conversaciones nucleares con Estados Unidos que se ha celebrado este martes en Ginebra. En concreto, ha sido el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien ha anunciado que ambos países, enemistados desde hace décadas, han llegado a "un entendimiento sobre los principales principios rectores" para comenzar a redactar el texto de un posible acuerdo. "Se lograron buenos avances", ha indicado.

No obstante, el jefe de la diplomacia iraní ha matizado ante los medios de su país que "el progreso no significa que se llegará a un acuerdo pronto", según recoge la agencia Reuters. "El camino solo ha comenzado", ha señalado, tras asegurar que se ha tratado, sobre todo, el levantamiento de las sanciones y el programa nuclear. Por el momento no se ha fijado una fecha para la próxima ronda de conversaciones.

Durante la reunión, que ha durado cerca de tres horas, Washington y Teherán se han intercambiado mensajes a través del sultanato de Omán, que actúa de mediador. El encuentro ha sido de alto nivel, con Araqchi liderando la delegación iraní, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, encabezando la estadounidense.

#Iran FM: Discussions were completely serious & atmosphere was more constructive than the last round. Agreed on guiding principles to begin drafting text of a potential deal. Good progress was made; the path ahead is clearer. Drafting will be hard work, but the path has started. https://t.co/Pp8DAMM5wG pic.twitter.com/aBpeQu2h8v — Iran Nuances (@IranNuances) February 17, 2026

Teherán afirma estar dispuesto a negociar restricciones a su programa nuclear —a cambio de un alivio de las sanciones—, pero ya ha dejado claro que no renunciará por completo al enriquecimiento de uranio ni discutirá incluir como Washington le ha pedido recientemente. Washington.

Cierre de la vía marítima

Al mismo tiempo que tenía lugar este esfuerzo diplomático en la capital Suiza, Teherán ha anunciado el cierre temporal del estrecho de Ormuz, principal vía marítima del petróleo del Golfo Pérsico, para realizar maniobras militares con fuego real en una inusual demostración de fuerza, de acuerdo con la agencia iraní Fars. Las maniobras, organizadas por la Guardia Revolucionaria, incluyen simulacros de cierre de la ruta por la que circula cerca del 20% del crudo mundial, así como la movilización de embarcaciones rápidas y armamento avanzado.

Cerca de la costa iraní, en los últimos días Estados Unidos ha desplegado potencia armada naval (como el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque), dejando claro que las reiteradas amenazas de emplear la fuerza van más allá de las palabras.

En este sentido, el líder supremo iraní, Ali Jameneí, ha acusado este mismo martes a Washington de pretender determinar de antemano lo que será el resultado de las negociaciones y ha advertido que cualquier intento de derrocar a su gobierno fracasaría.

"El presidente Trump dice que su Ejército es el más fuerte del mundo, pero a veces el Ejército más fuerte del mundo puede recibir un golpe tan fuerte que no puede levantarse", ha dicho en declaraciones recogidas por medios iraníes.