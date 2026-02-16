Ocasio-Cortez critica a Marco Rubio por decir que los cowboys son de origen español: "A los mexicanos les gustaría opinar"

Alexandria Ocasio-Cortez interviene el pasado viernes en la Conferencia de Seguridad de Munich. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Alexandria Ocasio-Cortez criticó a Marco Rubio por atribuir el origen del cowboy estadounidense exclusivamente a España, subrayando la influencia mexicana y africana. El debate sobre los orígenes del vaquero estadounidense se viralizó, generando discusión sobre la mezcla cultural del Lejano Oeste. Historiadores señalan que la cultura vaquera surge de indígenas mesoamericanos que aprendieron la ganadería a caballo de los colonizadores españoles en México. La tradición vaquera en Estados Unidos es resultado de influencias españolas, mexicanas, africanas y anglosajonas, aunque los westerns de Hollywood popularizaron una imagen mayoritariamente blanca.

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez se ha visto envuelta en una polémica con el secretario de Estado Marco Rubio esta semana sobre los orígenes del 'cowboy' (vaquero) estadounidense, lo que ha dado pie a una conversación más amplia sobre la historia del Lejano Oeste.

Ocasio-Cortez ha criticado un discurso reciente de Rubio y pone en duda lo que, según ella, era la afirmación del secretario de Estado de que los 'cowboys' estadounidenses provenían de España.

"Mi parte favorita fue cuando dijo que los 'cowboys' estadounidenses provenían de España", señaló. "Creo que a los mexicanos y a los descendientes de los pueblos africanos esclavizados les gustaría opinar al respecto", remató.

AOC mocks Rubio: "My favorite part is he said cowboys are rooted in Spain. Uhhh, speak to Mexicans & African slaves!"



Spain introduced horses to Mexico pic.twitter.com/xHt1jZCoSi — End Wokeness (@EndWokeness) February 15, 2026

El comentario se ha viralizado y ha generado un debate entre expertos (y otras personas no tan especializadas) sobre lo que se cree que es la mezcla de orígenes de la cultura vaquera en Estados Unidos (EEUU).

El legado del vaquero

'The History Channel' informa de que la cultura vaquera estadounidense se remonta a la época del colonialismo español.

“Cientos de años antes de que existiera el vaquero estadounidense, existía el vaquero”, dice, refiriéndose a los jinetes expertos que llegaron tras la llegada de los españoles en 1519 a lo que hoy es México.

Los primeros vaqueros, dice, fueron “indígenas mesoamericanos que aprendieron de sus colonizadores españoles a pastorear ganado a caballo”.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. Reuters

El historiador Pablo A. Rangel, que ha estudiado extensamente la historia de los vaqueros, afirma que se trata de “una historia olvidada de siglos de equitación en las Américas que arraiga a los vaqueros en el pasado colonial”.

La palabra “vaquero” proviene de “vaca”. A medida que España extendía su imperio norteamericano a lo que hoy son Texas, Arizona, Nuevo México y California, el vaquero desempeñó un papel crucial.

El vaquero domesticaba caballos salvajes, trenzaba cuerdas, fabricaba sillas de montar y aprendió a usar el lazo con maestría.

Una herencia cultural mixta

Varias culturas contribuyeron al desarrollo de la cultura vaquera, que posteriormente se extendió a EEUU.

Tras la independencia de Texas de México y su posterior incorporación a EEUU en 1845, los colonos anglosajones comenzaron a asumir tareas en los ranchos. Los mexicanos permanecieron como trabajadores cualificados en los ranchos texanos, capacitando a los vaqueros anglosajones en el manejo de caballos y ganado.

Los historiadores estiman que hasta una cuarta parte de todos los vaqueros del siglo XIX eran negros.

Artistas como Buffalo Bill Cody también incorporaron vaqueros mexicanos en sus espectáculos itinerantes del Viejo Oeste, aunque de una manera bastante romántica y estereotipada.

Los westerns de Hollywood de principios del siglo XX comenzaron a retratar a los vaqueros como heroicos estadounidenses blancos, en lugar de los grupos multirraciales que desarrollaron la práctica.

"Ahí es cuando el vaquero se transforma en algo más", señala Rangel al 'History Channel'. "Se convierte en un personaje racializado y vilipendiado".