Al menos tres muertos y varios heridos en un tiroteo durante partido de hockey sobre hielo en Rhode Island (EEUU)

Un joven vestido con equipo de hockey se abraza a una persona a las puertas del Dennis M Lynch Arena, una pista de patinaje sobre hielo cubierta, después de un tiroteo en Pawtucket, Rhode Island, EE UU, el 16 de febrero de 2026 Reuters

Al menos tres personas han muerto y varias han resultado heridas este lunes en un tiroteo durante un partido de hockey en una pista de hielo de Pawtucket, en el estado de Rhode Island (EEUU). Según informan medios locales, entre las víctimas mortales están el propio atacante y una niña.

CNN, que cita fuentes policiales, indica que el suceso parece derivar de una disputa doméstica, puesto que el agresor ha disparado contra miembros de su propia familia.



El suceso ha tenido lugar esta tarde durante un partido de hockey entre equipos de un instituto que se celebraba en la pista de hielo cubierta del Lynch Arena de la localidad.

Tres muertos, entre ellos el agresor, en tiroteo durante partido de hockey en EEUU.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, ha indicado en X que las autoridades están investigando el tiroteo y que está en contacto con el alcalde, Donald Grebien, así como los cuerpos de policía estatales y locales.



El Buró federal de Alcohol, Tabaco y Armas ayuda en la investigación, por lo que se han desplazado al estadio numerosos efectivos policiales, de acuerdo con imágenes publicadas en redes sociales.

