Trump alivia las sanciones al sector petrolero venezolano: Repsol y otras 4 empresas podrán reanudar su actividad

El presidente de EEUU, Donald Trump, este jueves en la Casa Blanca. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos ha aliviado este viernes gran parte de las sanciones sobre el sector energético de Venezuela. Se han emitido dos licencias generales que permiten a empresas como Repsol, BP, Chevron, Eni y Shell reanudar sus operaciones de petróleo y gas en el país. Las nuevas medidas también habilitan a otras compañías a negociar contratos de inversión en nuevas operaciones energéticas en Venezuela.

Estados Unidos ha aliviado este viernes gran parte de las sanciones sobre el sector energético de Venezuela al emitir dos licencias generales, que permiten a empresas globales como Repsol, BP, Chevron, Eni y Shell reanudar sus operaciones de petróleo y gas en el país, y que, por otro, habilitan a otras compañías a negociar contratos de inversión en nuevas operaciones.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.