Robert Kennedy, secretario de Salud de Trump, dice no temer a los gérmenes porque "esnifaba cocaína sobre los váteres"

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., en el programa 'This Past Weekend w/ Theo Von'.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., escéptico de las vacunas, ha admitido que no le asustan ni los virus ni los gérmenes, tampoco el coronavirus, porque "solía esnifar cocaína sobre la tapa de los váteres".

Si bien ha afirmado que en su juventud consumía drogas de manera extrema, ha revelado que, durante la pandemia de Covid, seguía asistiendo presencialmente a reuniones de recuperación porque su adicción representaba un riesgo mayor que el virus.

"Esta enfermedad sí me podría matar", ha afirmado el sobrino del expresidente demócrata John F. Kennedy en el programa This Past Weekend w/ Theo Von.

En él ambos hablan de cómo han superado sus adicciones. El secretario de Salud de Trump relató que superó "hace 43 años" el alcoholismo y la drogadicción.

Durante la entrevista, Kennedy reveló que asistía a encuentros presenciales porque su recuperación era más importante que el Covid: "No me importaba lo que pasase, yo decía 'voy a ir a una reunión todos los días'".

"Si no me trato [esas adicciones]", dijo Kennedy, "es malo para mí" y "eso implica ir a reuniones cada día, era cuestión de supervivencia".

"Y luego está la oportunidad de ayudar a otros alcohólicos, que es el ingrediente secreto de esas reuniones", ha añadido.

También afirmó que "no me asustan los gérmenes; solía esnifar cocaína sobre las tapas de los váteres", una frase que rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales y medios de comunicación.

Robert F. Kennedy Jr ya había hablado previamente sobre sus años de adicción y la importancia de la recuperación en su vida, pero esta confesión específica destaca por la crudeza de sus declaraciones.



Además, el actual secretario de Salud enfatizó que sus experiencias pasadas forman parte de un proceso de "aprendizaje".