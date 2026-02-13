Gallup deja de medir la popularidad presidencial cuando Trump alcanza su nivel más bajo en este mandato

Las claves nuevo Generado con IA Gallup dejará de medir el índice de popularidad presidencial tras casi 90 años de seguimiento, coincidiendo con el nivel más bajo de aprobación de Trump en su mandato. En diciembre, Trump obtuvo un 36% de aceptación según Gallup, cifra que se mantiene desde noviembre y cercana al mínimo registrado tras el asalto al Capitolio en 2021. El 56% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump según otros estudios recientes, especialmente por el manejo de la economía y la política migratoria. Gallup asegura que la decisión de dejar de medir figuras políticas responde a prioridades internas y no a presiones externas o declaraciones de Trump.

Justin McCarthy, portavoz de la prestigiosa consultora demoscópica Gallup, ha anunciado este miércoles que su organización dejará de seguir el índice de popularidad presidencial, que medía regularmente la opinión de los estadounidenses sobre sus presidentes.

En la encuesta correspondiente al mes de diciembre pasado, Trump obtuvo un 36% de aceptación. Se repite el valor registrado en noviembre, lejos del 47% alcanzado en enero de 2025. El dato se acerca al histórico 34% medido tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Otras consultas publicadas recientemente habían provocado quejas y amenazas del presidente en las redes sociales: El New York Times, en colaboración con el Siena Research Institute (SRI) publicó este enero un estudio que mostraba resultados similares.

Según el órgano de comunicación del centro de investigación "un 56% de los ciudadanos estadounidenses desaprueba el trabajo de su presidente al final del primer año de este segundo mandato".

"Muchos opinan que el país está peor que hace un año y que la economía, en lugar de mejorar se ha deteriorado", declaró Don Levy, director del SRI. "La mayoría reprueba la manera en que se está gestionando la política de inmigración y cerca de dos tercios rechazan la forma en la que el ICE está haciendo su trabajo", añadió.

La decisión de Gallup de abandonar el análisis de popularidad del presidente se produce pocas semanas después de que Trump reaccionara a los resultados publicados por el diario neoyorquino.

"Esta encuesta se añadirá a mi demanda contra el fracasado New York Times. Nuestros abogados han exigido que conserven todos los registros y cómo 'computaron' estos resultados falsos. Serán completamente responsables de todas sus mentiras y fechorías de la izquierda radical", declaró Trump desde su red social Truth Social.

En su comparecencia, el ejecutivo de Gallup quiso desligar la decisión de la consultora de las declaraciones del presidente. Aseguró que dejará de producir datos sobre "figuras políticas individuales" y que el cambio atiende exclusivamente a las prioridades de su organización.

"Este es un cambio estratégico solamente basado en las metas de investigación y prioridades de Gallup, y es parte de un esfuerzo más amplio que está en marcha para alinear todo el trabajo público de Gallup con su misión", explicó.

Gallup fue la primera firma de investigación sociométrica que preguntó a los estadounidenses si aprobaban la gestión de su presidente. Las investigaciones comenzaron hace 88 años, cuando Franklin D. Roosevelt ocupaba la Oficina Oval y nunca se habían interrumpido.