Trump anuncia un acuerdo comercial con India: EEUU reducirá aranceles y Modi no comprará petróleo ruso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro indio, Narendra Modi, se estrechan la mano durante rueda de prensa en la Casa Blanca en febrero del año pasado. Reuters

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este lunes un acuerdo comercial con India mediante el cual Washington aplicará un arancel recíproco reducido, del 25% al 18%.

El republicano aseguró además que el primer ministro de la India, Narendra Modi, se comprometió a dejar de comprar petróleo ruso, lo que a su juicio, ayudará a poner fin a la guerra de Ucrania.

En su lugar, India comprará más petróleo a EEUU y, potencialmente, de Venezuela, ha explicado en una publicación en su red Truth Social.

"Fue un honor hablar con el primer ministro Modi de India esta mañana. Es uno de mis mejores amigos y un líder poderoso y respetado de su país", comienza Trump su mensaje en el que explica que trataron diversos asuntos, entre ellos la guerra en Ucrania y el acuerdo comercial.

Sobre esto último, el republicano adelantó que Estados Unidos aplicará un arancel recíproco reducido, del 25% al 18%.

India, por su parte, trabajará para reducir a cero sus barreras arancelarias y no arancelarias con Estados Unidos.

Según Trump, Modi se comprometió también a comprar productos estadounidenses a un "nivel mucho mayor", además de más de 500.000 millones de dólares en energía, tecnología, productos agrícolas y carbón.

"Nuestra excelente relación con India se fortalecerá aún más en el futuro", concluye.

India, dos acuerdos en una semana

Precisamente, hace casi una semana, India y la Unión Europea cerraron un acuerdo comercial, descrito por ambas potencias como la "madre de todos los acuerdos", que unirá a la segunda y la cuarta economía del mundo en un mercado sin precedentes de 2.000 millones de consumidores, tras 18 años de negociaciones.

El histórico acuerdo de libre comercio supondrá un ahorro de hasta 4.000 millones de euros en aranceles a los exportadores europeos.

El pacto, cerrado tras 18 años de diálogo intermitente, deja fuera sectores agrícolas sensibles como el arroz, el azúcar y el bovino, si bien sus detalles deberán aún ser negociados en los próximos meses.