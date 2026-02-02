Declaran oficialmente como homicidio la muerte a tiros de Alex Pretti por disparos de agentes federales en Mineápolis

Carteles en las calles de Mineápolis con los retraos de Alex Pretti y Renee Good, los dos ciudadanos fallecidos por disparos de agentes migratorios en esa ciudad. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La muerte de Alex Pretti, enfermero de 37 años, fue declarada oficialmente como homicidio por el forense del condado de Hennepin tras recibir múltiples disparos de agentes federales en Mineápolis. Pretti fue tiroteado por agentes de inmigración durante una operación para capturar a un inmigrante el 24 de enero, mientras estaba inmovilizado en el suelo. Los agentes responsables, Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez, han sido suspendidos de sus funciones y el Departamento de Justicia ha abierto una investigación por posible violación de derechos civiles. Este caso es el segundo incidente similar en tres semanas en Mineápolis, tras la muerte de Renee Good, también declarada homicidio por el forense.

La muerte de Alex Pretti, el enfermero de 37 años que murió el pasado 24 de enero en Mineápolis (Minnesota) por disparos de agentes de inmigración, fue un homicidio.

Así lo ha declarado este lunes la oficina del forense del condado de Hennepin en un informe en el que determina que Pretti murió por múltiples heridas de bala en el hospital Hennepin Healthcare,

El forense recuerda en su escrito que el falledido fue tiroteado por agentes federales durante una operación migratoria.

Pretti murió el 24 de enero tras ser disparado por agentes de inmigración durante una operación para capturar a un inmigrante en Mineápolis.

Hasta ocho agentes rodearon al hombre, lo inmovilizaron y le requisaron un arma antes de dispararle varias veces cuando estaba en el suelo, según numerosos vídeos del suceso.

El de Pretti fue el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, después de que el pasado 7 de enero Renee Good, de la misma edad, murió a causa de los disparos de un agente de inmigración.

Al igual que en el caso de Pretti, la oficina del médico forense calificó como homicidio la muerte de Good, que también tenía 37 años.

EEl medio ProPublica dio a conocer el pasado fin de semana que los agentes que dispararon a Pretti son Jesús Ochoa, de la Patrulla Fronteriza (USBP), y Raymundo Gutiérrez, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes responsables de la muerte del enfermero han sido suspendidos de sus funciones.

Por su parte, el Departamento de Justicia informó el viernes de que ha iniciado una investigación sobre posible violación de derechos civiles en este caso, tras una oleada de intensas protestas en la ciudad y el reclamo de varios legisladores.