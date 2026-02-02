La broma del presentador de los Grammy con Epstein que cabreó a Trump: "Patético, voy a demandarlo por un dineral"

Las claves nuevo Generado con IA El presentador Trevor Noah hizo una broma en los Grammy relacionando a Trump, Epstein y Bill Clinton, lo que desató la furia del expresidente estadounidense. Donald Trump respondió amenazando con demandar a Noah por insinuar que estuvo en la isla de Jeffrey Epstein, calificando la acusación de falsa y difamatoria. Durante la gala, varios artistas protestaron contra Trump y su política migratoria, lo que llevó al expresidente a criticar los premios en redes sociales. La polémica surge después de que el Departamento de Justicia de EEUU publicara millones de documentos nuevos sobre el caso Epstein, implicando a figuras públicas y políticas.

"La canción del año. Enhorabuena a Billie Eilish. ¡Wow, ese es un Grammy que todo el mundo quiere! Casi tanto como Trump quiere [hacerse con el control de] Groenlandia, algo que tiene sentido porque desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton".

Ese es el chascarrillo, la broma, que hizo el presentador de los Premios Grammy, el cómico Trevor Noah, en un momento de la gala. Un guiño a un tema de enorme actualidad en Estados Unidos -el Departamento de Justicia publicó la semana pasada cientos de miles de archivos nuevos del pederasta Jeffrey Epstein- que ha enfurecido enormemente a Donald Trump.

El presidente republicano, de hecho, reaccionó de forma furibunda a través de su red Truth Social y publicó un mensaje amenazando a Noah con demandarlo por asegurar que estuvo en la isla del pedófilo. "Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador, y a demandarlo por un dineral", avanzó

Trevor Noah takes another jab at Donald Trump #Grammys: “Song of the Year — that is a Grammy that every artist wants almost as much as Trump wants Greenland, which makes sense because Epstein’s island is gone, he needs a new one to hang out with Bill Clinton” pic.twitter.com/quUWEpX4NL — Deadline (@DEADLINE) February 2, 2026

Los Grammy, entregados esta noche en Los Ángeles, fueron un avispero de reivindicaciones y protestas contra Trump y su política migratoria por parte de músicos como Bad Bunny, Billie Eilish o Justin Bieber. El presidente estadounidense replicó en redes que estos premios "son lo PEOR". "¡Prácticamente imposibles de ver! CBS tiene suerte de que esta basura ya no inunde sus ondas", añadió.

"Noah, quienquiera que sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los Premios de la Academia de Bajo Nivel de Audiencia. Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!!", subrayó.

Trump aseguró en su mensaje que no sabe si Bill Clinton estuvo en la isla de Epstein, pero que él nunca ha estado en ese lugar: "Hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación falsos".

El presidente de Estados Unidos exigió a Noah, al que calificó como "un completo perdedor", que "aclare sus hechos" y que lo haga "rápido". "Pregúntenle a Little George Slopadopolos y a otros cómo salió todo. ¡Y también a CBS! ¡Prepárate, Noah, voy a divertirme contigo!", concluyó su publicación.

Se refería Trump a George Papadopoulos, un exasesor que fue sentenciado a 14 días en la cárcel por mentir a agentes federales sobre la implicación de Rusia en las elecciones de 2016.

El pasado viernes el Departamento de Justicia de EEUU publicó 3 millones de nuevos documentos sobre la investigación con el pederasta y millonario Jeffrey Epstein, al que se relaciona con famosos del mundo del espectáculo, empresas y deportes, y políticos como Donald Trump o Bill Clinton.

Clinton ha asegurado haber viajado en varias ocasiones en el avión de Epstein para eventos de la Fundación Clinton, pero que niega haber sabido de sus crímenes o haber estado en su isla. Varias víctimas del magnate han denunciado el hecho de que el Gobierno no haya publicado de forma íntegra los archivos del caso, como fue aprobado por el Congreso a finales de 2025.