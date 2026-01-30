Luigi Mangione se libra de la pena de muerte: la jueza desestima los cargos de asesinato y de armas contra él

Luigi Mangione durante una audiencia en el caso de asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en la Corte Suprema de Manhattan en Nueva York, EE.UU, el pasado 18 de diciembre. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La jueza federal desestima los cargos de asesinato y armas contra Luigi Mangione, evitando así la pena de muerte. Mangione estaba acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson. El caso ha generado un gran apoyo a Mangione en redes sociales, donde muchos lo consideran un héroe contra las aseguradoras privadas. Un fondo online para su defensa legal ha recaudado más de un millón de dólares desde su detención.

Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, no se enfrentará a la pena de muerte después de la jueza federal que sigue el caso desestimara este viernes los cargos federales de asesinato y otro de armas que le hacían susceptible de esta condena.

Desde su detención, existe un apoyo a Mangione en las redes sociales debido al furor que ha generado su caso en EEUU donde muchos lo consideran un héroe que ha hecho frente al negocio de las aseguradoras privadas, incluso existe un fondo de recaudación on line destinado a pagar su defensa legal y apoyo mientras está en prisión que ha superado ya el 1 millón de dólares.

