Trump desaira a sus aliados al decir que las tropas de la OTAN estuvieron "un poco alejadas del frente" en Afganistán

Soldados del Ejército de EEUU disparan una pieza de artillería de obús en la base avanzada Seprwan Ghar en el distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán, en 2011. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump afirmó que las tropas de la OTAN estuvieron "alejadas del frente" en Afganistán, desmereciendo su papel en el conflicto. Las declaraciones de Trump provocaron una fuerte reacción en Reino Unido, donde políticos y familiares de soldados caídos defendieron el sacrificio de sus fuerzas armadas. Durante la guerra de Afganistán murieron más de 1.100 soldados aliados de la OTAN, incluidos 457 británicos, y miles resultaron heridos. Un portavoz de Downing Street y otros líderes británicos calificaron de erróneas las palabras de Trump y recordaron la cooperación militar tras los atentados del 11-S.

"Nunca los hemos necesitado. Dirán que enviaron tropas a Afganistán... y lo hicieron, pero se mantuvieron un poco rezagados, algo apartados del frente".

Esta fue la incendiaria declaración con la que Donald Trump despreció anoche, en una entrevista en Fox News, los esfuerzos de sus aliados al afirmar que las tropas de la OTAN se mantuvieron "un poco alejados del frente" en ese país.

Un comentario que ha irritado profundamente a Reino Unido. "Estamos increíblemente orgullosos de nuestras fuerzas armadas y su servicio y sacrificio jamás serán olvidados", señaló el diputado laborista Stephen Kinnock, quien recordó que 457 británicos murieron en Afganistán y cientos resultaron heridos durante 20 años de despliegue en Afganistán.

En el mismo sentido, un portavoz de Downing Street ha considerado que el republicano se "equivocó al minimizar el papel de las tropas de la OTAN, incluidas las fuerzas británicas, en Afganistán" tras los ataques del 11 de septiembre en EEUU.

Así, ha recordado que Washington invocó por primera vez el artículo 5 del Tratado de la OTAN y las fuerzas británicas sirvieron junto a las tropas estadounidenses y otros aliados en "operaciones de combate sostenidas".

En la guerra de Afganistán murieron unos 2.450 militares estadounidenses y resultaron heridos alrededor de 20.700, contando tanto la fase de Operación Libertad Duradera como la posterior Operación Centinela de la Libertad hasta 2021.

Además de las bajas estadounidenses, aproximadamente 1.100 soldados de otros aliados de la OTAN perdieron la vida en ese conflicto.

Entre los soldados no estadounidenses, además de los de Reino Unido, Canadá tuvo 159 muertos, Francia 90, Alemania 62, Italia 53 y España 35, junto con decenas de caídos de otros países aliados más pequeños.

El número global de heridos de la coalición no estadounidense es más difícil de precisar, pero solo algunos ejemplos ilustran la magnitud: Australia registró 261 heridos, Polonia al menos 231, Rumanía 131 y otros contingentes medianos y pequeños suman varios centenares adicionales, por lo que el total de soldados no estadounidenses heridos se cuenta claramente en varios miles.

"Su sacrificio y el de otras fuerzas de la OTAN se realizó al servicio de la seguridad colectiva y en respuesta a un ataque contra nuestro aliado", subrayó el portavoz del Gobierno de Keir Starmer.

Otros políticos británicos señalaron que Trump había sorteado el reclutamiento para la guerra de Vietnam, aduciendo espolones óseos en sus pies.

"Trump evitó el servicio militar cinco veces", escribió Ed Davey, líder de los centristas Demócratas Liberales británicos, en X. "¿Cómo se atreve a cuestionar su sacrificio?".

El secretario británico de Estado Al Carns, quien estuvo destinado cinco veces en Afganistán y fue condecorado con la Cruz Militar por su valentía, calificó los comentarios de Trump de "ridículos".

También han mostrado su malestar varios familiares de los soldados fallecidos británicos, que a lo largo de la mañana fueron expresándose en los medios de comunicación.