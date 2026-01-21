Trump anuncia "un acuerdo marco" con la OTAN sobre Groenlandia y retira los aranceles

Donald Trump mantiene una reunión bilateral con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos. Jonathan Ernst Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump anunció un "acuerdo marco" con la OTAN sobre Groenlandia tras reunirse con el secretario general Mark Rutte. Trump aseguró que los aranceles del 10% a ocho países europeos por desplegar tropas en Groenlandia no se aplicarán. Dinamarca rechazó la propuesta de Trump de negociar la compra de Groenlandia, defendiendo su soberanía sobre la isla. Trump descartó cualquier acción militar sobre Groenlandia y encargó a altos funcionarios de su administración liderar las negociaciones.

Donald Trump anunció este miércoles a través de su plataforma Truth Social que había alcanzado un "acuerdo marco" sobre Groenlandia con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y que los aranceles del 10% contra los ocho países europeos que desplegaron tropas en la isla del Ártico ante las amenazas de anexión de Estados Unidos no entrarían finalmente en vigor.

"Basándonos en una reunión muy productiva que tuve con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos formado el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región del Ártico", anunció Trump, que confirmó durante su intervención en el Foro de Davos su interés en adquirir la isla semiautónoma.

"Pueden decir que sí, y lo apreciaremos mucho, o pueden decir que no y lo recordaremos", amenazó Trump, que se topó con la negativa del ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen: "No se puede negociar con personas, se puede negociar entre personas. Respetamos los acuerdos que hacemos".

El inquilino de la Casa Blanca descartó por primera vez cualquier iniciativa militar para imponer sus objetivos en Groenlandia. "No conseguiremos nada a menos que decida usar fuerza excesiva, seríamos imparables, pero no lo haremos", aseguró Trump.

Los aliados occidentales respiraron aliviados, pero no demasiado, porque, como subrayó Rasmussen, Trump "dice que Dinamarca no puede hacerse cargo de Groenlandia, así que el reto sigue ahí todavía".

Trump encargó a su vicepresidente J. D. Vance, a su secretario de Estado, Marco Rubio, a su enviado especial Steve Witkoff, así como a "otros" miembros de su Administración, que lideraran las negociaciones para comprar la isla más grande del planeta.

Al término de una reunión con Rutte en los márgenes del Foro Económico Mundial, Trump también anunció que, en caso de concretarse, el "acuerdo marco" cerrado con el secretario general de la Alianza, esta solución "será muy positiva para los Estados Unidos de América y para todas las naciones de la OTAN".

Trump anunció, además, que las partes están llevando a cabo "conversaciones adicionales en relación con la Cúpula Dorada en lo que respecta a Groenlandia", en relación con el escudo antimisiles que pretende defender la región de un eventual ataque con misiles ruso o chino.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.