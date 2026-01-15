-
Rusia llama a resolver tensiones en torno a Groenlandia por medio de negociaciones
Rusia sigue con atención la situación en torno a Groenlandia y considera que las divergencias deben resolverse por medio de negociaciones basadas en el derecho internacional, declaró este jueves la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova.
"Nuestro país, la mayor potencia ártica, observa con atención la situación en torno a Groenlandia", afirmó en una rueda de prensa televisada la representante del Ministerio de Exteriores de Rusia.
Zajárova señaló que Rusia parte del criterio de que "cualquier divergencia en torno a este territorio autónomo debe resolverse por medio de negociaciones en correspondencia con el derecho internacional y que tengan en consideración los intereses de la población de este país".
"No podemos pasar por alto el hecho de que las actuales divergencias en torno a la autonomía danesa septentrional demuestran la inconsistencia del llamado 'orden mundial basado en reglas' promovido por Occidente", sostuvo.
Irán frena la ejecución del joven Erfan Soltani y de otros detenidos tras las amenazas de Trump
Erfan Soltani, el joven de 26 años condenado a muerte por participar en las protestas masivas que han puesto en jaque al régimen de los ayatolás en las dos últimas semanas, no va a ser ejecutado finalmente. Así lo ha confirmado el poder judicial de Irán, según informan las agencias estatales. La familia del detenido ya informó el miércoles de que su ejecución había sido pospuesta.
El aparente freno a la maquinaria represiva por parte de las autoridades iraníes para controlar una situación que amenaza la estabilidad del régimen, con las mayores protestas sociales en décadas, se registra después de las veladas amenazas de Donald Trump de lanzar un ataque contra la República Islámica si se ahorcaba a los cabecillas de las manifestaciones y a otros detenidos.
Soltani, propietario de una tienda de ropa, había sido arrestado la semana pasada en una localidad a las afueras de Teherán y las autoridades indicaron escuetamente a su familia que su ejecución había sido programada para este miércoles, según la organización de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega. El apagón de comunicaciones e internet ha hecho difícil obtener más datos sobre su caso.
Trump elogia a Delcy Rodríguez en la víspera de recibir a María Corina Machado: "Es una persona fantástica"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló el miércoles que había mantenido una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que describió como una "persona fantástica".
En esta conversación, en la víspera de recibir el republicano a la líder opositora María Corina Machado, ambos hablaron sobre petróleo, minerales, comercio y seguridad.
Tras esta llamada, la mandataria venezolana a anunció el comienzo de un "nuevo momento político" en su país, tras afirmar que han sido excarcelados más de 400 presos políticos, una cifra cuestionada por las ONG.
La Guardia Costera de Estados Unidos intercepta un sexto petrolero en su bloqueo a Venezuela
La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó y abordó este jueves su sexto petrolero sancionado en su bloqueo a Venezuela.
Esta incautación se produce horas antes de una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y la líder opositora venezolana María Corina Machado.
El Comando Sur del ejército estadounidense confirmó la operación realizada antes del amanecer, afirmando que las fuerzas estadounidenses detuvieron al buque cisterna Verónica "sin incidentes". Añadió que el Verónica operaba "desafía el bloqueo establecido por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe".
Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota si continúan los ataques de "agitadores" contra el ICE
El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este jueves con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota si las autoridades demócratas de ese estado no ponen fin a los ataques de "agitadores profesionales" contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
"Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que están atacando a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, instauraré la Ley de Insurrección, algo que muchos presidentes han hecho antes que yo", escribió Trump en su red Truth Social.
Anoche, las fuerzas del orden y los manifestantes se enfrentaron cerca de donde un agente federal disparó e hirió a un hombre tras presuntamente agredirlo. Se lanzaron botes de gas lacrimógeno en medio de lo que sonaron como granadas aturdidoras.
Trump y María Corina Machado se reúnen hoy por primera vez en la Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, almorzarán este jueves en la Casa Blanca para abordar la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.
Según la agenda oficial del mandatario estadounidense, el almuerzo se celebrará a las 12:30 hora de Washington, 18:30 de la tarde hora española, en un comedor privado de la Casa Blanca y se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa.
El encuentro, el primero entre ambos, se producirá menos de dos semanas después de que Estados Unidos depusiera a Maduro durante un ataque en Venezuela el 3 de enero en el que fueron capturados el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, y trasladados a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.
Hasta ahora, Trump ha excluido a Machado y a la oposición venezolana del proceso de transición en Venezuela, donde la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder como presidenta encargada con el aval de Washington.
