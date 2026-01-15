Rusia sigue con atención la situación en torno a Groenlandia y considera que las divergencias deben resolverse por medio de negociaciones basadas en el derecho internacional, declaró este jueves la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova.

"Nuestro país, la mayor potencia ártica, observa con atención la situación en torno a Groenlandia", afirmó en una rueda de prensa televisada la representante del Ministerio de Exteriores de Rusia.

Zajárova señaló que Rusia parte del criterio de que "cualquier divergencia en torno a este territorio autónomo debe resolverse por medio de negociaciones en correspondencia con el derecho internacional y que tengan en consideración los intereses de la población de este país".

"No podemos pasar por alto el hecho de que las actuales divergencias en torno a la autonomía danesa septentrional demuestran la inconsistencia del llamado 'orden mundial basado en reglas' promovido por Occidente", sostuvo.