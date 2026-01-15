Un agente del ICE dispara y hiere en la pierna a otra persona en Mineápolis: crece la tensión con más protestas

Las claves nuevo Generado con IA Un agente del ICE disparó e hirió en la pierna a un hombre, presuntamente inmigrante venezolano, durante una operación en Mineápolis. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el hombre se resistió al arresto, huyó en coche y luego a pie, y agredió violentamente al agente. Durante el incidente, otras dos personas atacaron al agente con una pala de nieve y un mango de escoba, lo que llevó al oficial a disparar para defenderse. El suceso ocurre en medio de protestas y tensión tras un incidente similar en la ciudad la semana anterior, y ha generado manifestaciones y debate político.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra una persona hiriéndola en la pierna este miércoles en el norte de Mineápolis durante una operación de las fuerzas policiales, según ha confirmado el Departamento de Seguridad Nacional.

En un comunicado oficial, el Departamento de Seguridad Nacional explicó que el agente de ICE accionó su arma porque la persona, descrita como un inmigrante indocumentado de Venezuela, se resistió al arresto y habría "agredido violentamente" al oficial.

El hecho sucedió en el centro de Mineápolis, la misma ciudad de Minnesota donde una semana atrás Renne Good, una mujer estadounidense de 37 años que la Administración Trump calificó de "terrorista" y "agitadora profesional", murió abatida por otro agente de ICE.

El nuevo incidente que involucra a un agente federal fue justificado por la Casa Blanca diciendo que la persona implicada atacó al oficial, que disparó para "defender su vida".

Según la información del Departamento de Seguridad Nacional, la persona que terminó herida primero intentó evitar el arresto huyendo en un coche, que estampó contra otro vehículo aparcado, y luego siguió huyendo a pie.

Cuando el agente del ICE intentó capturarlo, esta persona se resistió y "agredió violentamente" al oficial mientras dos personas más salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente con una pala de nieve y un mango de escoba.

"Temiendo por su vida y seguridad mientras era emboscado por tres personas, el oficial disparó tiros defensivos para poder defender su vida. El sujeto inicial fue herido en la pierna", explica el comunicado.

De acuerdo con la información brindada por la televisión local, la persona herida es un hombre de nacionalidad venezolana, dato que aún no ha sido confirmado por las autoridades. Tanto el oficial como la persona que recibió el disparo se encuentran en el hospital, según el Departamento de Seguridad Nacional.

La valoración de Trump

La escena del ataque se encontraba llena de manifestantes, quienes exigían identificar al agente de ICE que accionó su arma durante el operativo, y por decenas de agentes federales que intentaban acordonar el área.

El pasado 7 de enero, Good murió por disparos de un agente de ICE en la misma ciudad provocando miles de manifestaciones a nivel nacional y tensando las relaciones entre las autoridades locales y el Gobierno del presidente Donald Trump, quien ha defendido abiertamente el actuar de los agentes.

En una entrevista con la agencia Reuters, el mandatario republicano definió este episodio como "desafortunado". Preguntado sobre si considera que el agente del ICE actuó bien, esta fue su respuesta: "No me meto con lo que está bien o mal. Sé que fue una situación difícil. Se mostró muy poco respeto a la policía, en este caso, a los agentes de ICE. Es muy triste verlo en ambos lados".

Trump también prometió el miércoles que recortaría la financiación federal el próximo mes a cualquier estado con ciudades donde los dirigentes hayan prohibido a las fuerzas de seguridad locales cooperar en operaciones de control de inmigración.

Durante el primer año del mandato de Trump, ICE intensificó sus operativos de arresto y deportación, registrando varios incidentes con disparos que dejaron muertos y heridos, lo que generó críticas por el uso de fuerza letal y provocó protestas en distintas ciudades.