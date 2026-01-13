Seis fiscales de Minnesota dimiten por la presión para investigar a la viuda de la asesinada por un agente del ICE

Trump echó este martes más leña al fuego rechazando las masivas protestas y refrendando a los agentes antiinmigración como "patriotas".

Las claves nuevo Generado con IA Seis fiscales federales de Minnesota dimitieron debido a la presión del Departamento de Justicia para investigar a la viuda de Renee Nicole Good y la negativa a investigar al agente de ICE que la mató. El presidente Donald Trump respaldó a los agentes de ICE y anunció el envío de 1.000 agentes adicionales a Minneapolis en respuesta a las protestas por el asesinato de Renee Nicole Good. Una encuesta de YouGov y The Economist reveló que el 46% de los estadounidenses apoya abolir el ICE tras la muerte de Renee Nicole Good, superando por primera vez a quienes se oponen. El 50% de los encuestados consideró injustificado el tiroteo contra Renee Nicole Good, mientras que casi la mitad expresó muy poca confianza en el ICE.

Seis fiscales federales de Minnesota presentaron este martes su dimisión por la presión del Departamento de Justicia para investigar a la viuda de Renee Nicole Good, la mujer asesinada por un agente de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis, y la renuncia del departamento a investigar al tirador, según informó primero el Minnesota Star Tribune y luego otros medios como The New York Times.

Mientras las protestas lejos de calmarse continúan a diario con intensidad desde el asesinato de esta mujer en Minnesota el pasado 7 de enero.

El presidente Donald Trump ha echado más leña al fuego en las últimas horas. En un largo mensaje en su red Truth Social dirigido al "gran pueblo de Minnesota", el republicano rechazó las protestas y refrendó a los agentes de ICE como "patriotas", mientras anunciaba el despliegue de aproximadamente 1.000 agentes adicionales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Minneapolis.

Joseph H. Thompson, hasta ahora fiscal federal interino del Distrito de Minnesota, es uno de los seis representantes del Ministerio público que presentaron su dimisión.

Funcionarios federales presuntamente presionaron a la oficina de Thompson para que iniciara una investigación sobre la viuda de la víctima del tiroteo, una medida que él y otros consideraron inapropiada e incompatible con los estándares procesales. En lugar de acatar la directiva, Thompson decidió dimitir.

La renuncia también responde a la negativa del Departamento de Justicia de incluir a funcionarios estatales en la investigación de si el tiroteo en sí fue legal.

Los otros fiscales de carrera de alto rango que renunciaron incluyen a Harry Jacobs, Melinda Williams y Thomas Calhoun-Lopez.

El Departamento de Justicia decidió suspender además otra investigación de derechos civiles que determinaría si el uso de fuerza letal por parte del agente de ICE estaba justificado. Esta decisión provocó la renuncia de al menos cuatro fiscales de carrera de la división de derechos civiles del departamento en Washington en señal de protesta, informó MS Now el lunes.

Una demoledora encuesta contra el ICE

Tras la muerte de Renee Nicole, un 46 % de los estadounidenses apoya abolir el ICE tras la muerte de una mujer por disparos de sus agentes en Minnesota, según reveló este martes una encuesta de YouGov y The Economist, la primera en mostrar más personas a favor de eliminar esta agencia.

El sondeo es el primero que exhibe que hay más estadounidenses que respaldan el fin de ICE que quienes se oponen, pues el 43 % de los encuestados dijo estar en contra de abolir la agencia, creada en 2003 por el entonces presidente George W. Bush (2001-2009) tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Además, el 47 % de los consultados consideró que ICE está haciendo "menos seguros" a los estadounidenses, frente a un 34 % que opinó que crea "más seguridad".

La encuesta se realizó del 9 al 12 de enero tras la muerte el 7 de enero de Renee Nicole Good durante un operativo en Mineápolis, lo que desató protestas a nivel nacional contra el organismo.

La Administración de Trump ha acusado a la mujer de "terrorismo interno" porque, según los funcionarios, intentó arrollar con su vehículo a los agentes del ICE, pero las autoridades locales han negado esta narrativa al señalar que los videos muestran que ella buscaba alejarse, pero los oficiales la siguieron.

Al respecto, la mitad de los estadounidenses, el 50 %, opinó que no "estaba justificado" el tiroteo de Good, mientras que menos de una tercera parte, el 30 %, lo consideró "justificado" y el resto dijeron no estar seguros, según el sondeo de YouGov y The Economist.

Además, el estudio de opinión mostró que casi tres cuartas partes de la población, el 73 %, piensa que ICE debe usar uniformes en sus arrestos, y el 56 % expresó que no debería permitirse que usen máscaras, como han denunciado personas detenidas por la agencia.

Casi la mitad, el 49 %, manifestó "muy poca" confianza en ICE, frente a un 15 % que expresó "una gran confianza" y un 17 % que reportó "un montón".