Trump anuncia ataques "en tierra" contra los carteles mexicanos que "están gobernando" el país

Donald Trump, durante una entrevista con el periodista Sean Hannity este jueves, en Washington. Casa Blanca

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump anunció que Estados Unidos iniciará ataques "en tierra" contra los carteles mexicanos, a quienes acusa de gobernar el país y de causar miles de muertes en EE.UU. El anuncio sigue a una reciente operación militar estadounidense en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, vinculado al narcotráfico según Washington. Trump afirmó que su administración ha erradicado el 97% de las drogas que entran por agua y ahora enfocará sus esfuerzos en acciones terrestres contra el narcotráfico mexicano. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la propuesta de intervención militar estadounidense, defendiendo la soberanía mexicana y apostando por una solución pacífica.

Envalentonado por el éxito de su intervención militar en Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, Donald Trump se prepara para hacer lo mismo en México. El presidente estadounidense aseguró este jueves que su Washington va a iniciar ataques "en tierra" contra los carteles de la droga que, a su juicio, "están gobernando" el país centroamericano.

"Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles", avanzó Trump en una entrevista con la cadena Fox News, dando un paso más en su cruzada contra el narcotráfico tras haber descabezado, según su Administración, a una de las mayores organizaciones de droga de todo el mundo.

Sus declaraciones se producen menos de una semana después de que Washington ejecutara una operación relámpago de las fuerzas especiales para capturar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro y llevarlo ante un Tribunal Federal en Nueva York para juzgarlo por "narcoterrorismo".

"Los carteles están gobernando México. Es muy muy triste ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país. Pero los carteles lo están dirigiendo y están matando a 250.000 o 300.000 personas en nuestro país cada año", añadió el republicano en la entrevista con el presentador Sean Hannity. "Hemos erradicado el 97% de las drogas que entran por agua y ahora vamos a empezar a atacar por tierra".

No obstante, Trump hizo gala de su característica ambigüedad y no ofreció detalles sobre esos supuestos ataques ni dónde se producirían. Desde el pasado verano sus tropas han llevado a cabo una campaña de bombardeos contra supuestas narcolanchas tanto en el Caribe como en el Pacífico que se ha saldado con más de un centenar de muertos.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha dicho que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes, especialmente el de fentanilo procedente de México, y se ha ofrecido a enviar al Ejército estadounidense para atacar al narcotráfico.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha declinado estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica.

El pasado domingo, Trump alabó a su homóloga mexicana pero consideró que la mandataria "está preocupada" y "tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México".

"Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México", dijo el magnate neoyorquino un día después de la operación para apresar a Maduro.

Trump y su Gabinete han insistido en los últimos días en que Washington no dudará en usar su poderío militar para defender su seguridad nacional, la cual considera amenazada por los carteles mexicanos.