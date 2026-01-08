El Senado de EEUU aprueba una resolución que impide a Trump nuevas acciones en Venezuela sin solicitar permiso

El presidente Donald Trump durante la rueda de prensa que dio este fin de semana en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida tras la captura de Nicolás Maduro. White House

El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves una resolución bipartidista para impedir que Donald Trump lleve a cabo nuevas acciones militares contra Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro sin contar con el permiso del Congreso.

La medida salió adelante con 52 votos a favor y 47 en contra. Todos los demócratas votaron a favor, al igual que los republicanos Rand Paul, Todd Young, Lisa Murkowski, Josh Hawley y Susan Collins.

La resolución sobre los poderes de guerra, presentada por el senador demócrata Tim Kaine, exige que Trump solicite autorización antes de atacar o usar las fuerzas armadas contra Venezuela.

La votación en el Senado fue de procedimiento, pero indica que la medida cuenta con los votos necesarios para aprobarse en la votación final en el Senado. Posteriormente, pasaría a la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una mayoría muy estrecha .

